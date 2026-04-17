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Luis Carriles

Análisisviernes, 17 de abril de 2026

Aguas profundas / Chihuahua habla de futuro, Zacatecas necesita permisos

Si el gobierno no agiliza procesos ni garantiza seguridad, México se queda atrás frente a otros países que sí están hacen su chamba: Chile y Perú.

La reunión será un buen termómetro: ¿Qué tan listo está México para enfrentar los retos de seguridad, regulación y sostenibilidad? ¿Qué tan rápido puede el gobierno destrabar inversiones estratégicas como San Nicolás?

Por lo pronto, la minería mexicana está en tiempo extra y el árbitro es el gobierno.

A cielo abierto

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