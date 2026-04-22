Aguas profundas / Mentirle a la Presidenta y al director de Pemex

El 31 de marzo la presidenta Sheinbaum salió en la mañanera explicar que el derrame en el Golfo de México era causado por chapopoteras naturales, la versión de inicio fue respaldada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla con dos agregados iniciales: un barco tuvo un derrame y no se reportó y que se estaba trabajando en la contención del evento con la Secretaría de Marina.

Lo interesante es que de último minuto la Presidenta decidió agregarle de su cosecha a su idea inicial, seguiremos investigando y aventó a los sabuesos de la FGR y por eso hoy se sabe que le mintió a la presidenta un funcionario con años de experiencia en Pemex a quien se le hizo fácil presentar un informe que claramente no coincide con la realidad.

Miguel Ángel Miranda Mendoza, subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental no les informó del verdadero origen del aceite en el mar, ni la magnitud del accidente y como vocero y líder de la acción de recuperación no detalló el trabajo que se tenía que realizar, más aún, la Semar fue rebasada porque no sabía lo que estaba enfrentando.

Si, fue un ducto de 36 pulgadas que se vació en el mar y la responsabilidad de manejarlo era compartida con Eduardo Díaz, coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos de Pemex y de Carlos Larios, líder de Derrames y Residuos. Todos ellos bajo investigación de la FGR por su presunta responsabilidad.

Miguel Ángel Miranda Mendoza actuó como vocero de la empresa, convenció a todos de su versión, logró que el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Semar, asumiera como verdad las chapopoteras, pero el asunto derivó a que había una emanación en la zona de Cantarell y se investigaron las embarcaciones cercanas, de ahí salió que un buque estuvo fondeado en febrero haciendo reparaciones y no había registros.

En teoría, los tres le deberían de reportar a Bernardo Bosch Hernandez que el 30 de octubre de 2025 fue nombrado subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex ¿Le suena el nombre? Es el padre de Fátima Bosch, la Miss Universo 2025 que hizo llorar al organizador del evento frente a todas las concursantes.

Bosch Hernández fue asesor del director de PEP desde 2017. Trabajó con Javier Hinojosa Puebla, Miguel Ángel Lozada Aguilar y Ángel Cid Munguía y ahora con la investigación de la FGR están saliendo datos que ponen los pelos de punta, por ejemplo, que esas manchas de petróleo que están llegando a Tamaulipas y probablemente lo hagan en los mares territoriales de Estados Unidos no son de este desastre, sino de otros ocurridos en el periodo de Octavio Romero Oropeza.