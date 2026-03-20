Aguas Profundas / Reforma laboral y la mina de las 40 horas











Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La reforma laboral que reduce la jornada de 48 a 40 horas semanales parece, en el papel, un triunfo social. Pero en las minas la historia cambia. En la industria minera, donde las máquinas nunca se apagan y los turnos son de 24 horas, los siete días de la semana, ajustarse a esta disposición parece no ser tan fácil.

El reto para las empresas mineras será reducir horas sin parar la operación. Y ahí está el detalle. En la minería, un sector que no se detiene porque parar un turno significa perder millones de dólares. No es exageración, hay que ver los reportes de la Cámara Minera de México, donde se advierte que cada hora de inactividad puede costar decenas de miles de dólares en minas de gran escala.

También habría que sumarle la presión sindical. La CTM ya puso sobre la mesa la famosa “Prima Sabatina”, un pago extra para quienes trabajen el sexto día. Suena justo en teoría, pero en la práctica es un golpe directo al costo de la nómina. Y ojo, porque los sindicatos ya saben que esta reforma es terreno fértil para negociar beneficios adicionales.

El tema es que, según datos de 2023, México seguía atrapado en la paradoja: se trabaja más horas en nuestro país que la mayoría de los países de la OCDE —solo después de Perú —, pero se produce menos por hora. Reducir horas sin mejorar eficiencia es igual que recortar el tiempo de juego sin entrenar mejor al equipo.

La minería en México sostiene más de 14 millones de empleos y abarca 192 sectores; y se mantiene como un pilar económico y social, a pesar de las limitaciones y obstáculos que el propio gobierno le ha impuesto. Su capacidad para generar trabajo directo e indirecto la vuelve un motor clave para el desarrollo regional y nacional.

Las empresas, entre ellas las mineras, tienen varias opciones: contratar más personal, invertir en tecnología y negociar con los sindicatos. Mientras tanto, el mercado internacional no espera. La competitividad se mide en segundos, no en discursos.

1.-Pues la subasta de AHMSA no se va a poder hacer porque sus dos acreedores más grandes (Cargill y Banco Afirme) tienen varias garantías en la empresa y cualquier interesado en adquirir la compañía no podría tomar control total de la operación de la acerera. AHMSA debe a Cargill cerca de 12 mil 400 millones de pesos y con Banco Afirme hay otros 8 mil 300 millones de pesos, juntas son el 46% de la deuda total reconocida que alcanza los 45 mil 170 millones de pesos.