Alma de México: el lanzamiento que unió a un México sin fronteras

Con el lanzamiento de un video emocional, visto simultáneamente en los 32 estados de México y en diez estados de Estados Unidos —con encuentros también en Europa y Australia— “Alma de México” unió y visibilizó una nación que ya es global.

Un lanzamiento que no fue local, fue transnacional

El 17 de marzo, “Alma de México” no solo se lanzó; se unió un país que ya existía, pero que pocas veces se reconoce como uno solo.

Ese 17 de marzo, Raúl se reunió con otros migrantes y sus familias. Vieron juntos el video, comentaron y se reconocieron en una misma historia. Raúl sí estuvo, como estuvieron miles más.

México sí estuvo completo

Lo ocurrido no fue un evento tradicional; fue la expresión simultánea de una comunidad que ya está conectada, aunque esté dispersa. El lanzamiento activó una red viva que cruza fronteras y que se reconoce cuando encuentra un punto de encuentro.

“México tiene millones de voces, pero solo un alma.”

Ese 17 de marzo se hicieron visibles esas voces en múltiples geografías, incluyendo por lo menos California, Texas, Wisconsin, Washington State, New York, Nevada, Oregón, Colorado, Florida y Arizona. Todas están conectadas.

El problema no es la ausencia, es la desarticulación

Hace años, el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, formuló una observación vigente: México es una nación de miles de maravillosos micro esfuerzos… pero con estructuras macro desintegradas.

De la emoción a la organización

La articulación de talento, energía y voluntad permite convertir iniciativas aisladas en una fuerza colectiva capaz de influir en el rumbo del país.

Casi 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Participan en sectores clave, sostienen comunidades y mantienen vínculos constantes con sus lugares de origen. No son una periferia; forman parte de una estructura social ampliada.

El lanzamiento del 17 de marzo hizo visible esa realidad al reconocer una comunidad activa que opera a escala transnacional.

¿Qué es Alma de México?

La lógica es sencilla: cuando las voces se encuentran, pueden convertirse en propuestas, colaboración y acción.

Ver el video del lanzamiento (unos 3 minutos)

https://www.youtube.com/@almademexicoorg



Conclusión

Alma de México propone ese paso: conectar lo que hoy está separado y convertirlo en acción colectiva.

Raúl ya se sumó. Yo también.

Ahora toca convertir esa energía en acción común, en cada lugar donde hay un mexicano.



Analista político y especialista en migración y relaciones México–Estados Unidos

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