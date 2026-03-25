Así es el Derecho / Daño punitivo, entre la reparación y la sanción ejemplar











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En el derecho mexicano, la responsabilidad civil ha tenido históricamente un propósito claro: reparar el daño causado a la víctima. Bajo esta lógica, quien ocasiona un perjuicio debe restituir las cosas al estado que guardaban antes del daño o, en su defecto, indemnizar los perjuicios ocasionados. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado relevancia una figura que rompe parcialmente con esta tradición: el daño punitivo.

El daño punitivo, también conocido como punitive damages en sistemas anglosajones, no busca únicamente compensar a la víctima, sino sancionar al responsable por conductas particularmente graves y disuadir la repetición de ese comportamiento. Su incorporación al derecho mexicano ha sido paulatina, no tanto por vía legislativa expresa, sino principalmente a través de la interpretación judicial, especialmente en materia de derechos del consumidor y responsabilidad civil.

A diferencia de otros sistemas jurídicos, México no cuenta con una regulación uniforme y explícita del daño punitivo en los códigos civiles. El Código Civil Federal y los códigos locales, incluido el de la Ciudad de México, se centran en la reparación integral del daño, contemplando conceptos como daño material y daño moral. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto la puerta a una interpretación más amplia.

A través de diversos criterios, el máximo tribunal ha sostenido que la indemnización por daño moral puede tener una dimensión sancionadora y preventiva. Esto implica que, en ciertos casos, el monto de la indemnización no se limita a resarcir el daño sufrido, sino que también puede considerar la gravedad de la conducta del responsable, su capacidad económica y la necesidad de evitar conductas similares en el futuro.

Este desarrollo ha sido particularmente relevante en casos donde existe una asimetría entre las partes, como en relaciones de consumo. En estos supuestos, empresas con gran poder económico pueden incurrir en prácticas abusivas que, de no sancionarse de manera ejemplar, resultarían más rentables que cumplir con la ley.

Uno de los ámbitos donde el daño punitivo ha tenido mayor desarrollo es en la protección al consumidor. La legislación mexicana, en particular la Ley Federal de Protección al Consumidor, contempla medidas para equilibrar la relación entre proveedores y consumidores. Aunque no menciona expresamente el daño punitivo, sí establece la posibilidad de imponer sanciones y compensaciones.

Los tribunales han interpretado que, cuando se acrediten prácticas abusivas, engañosas o reiteradas por parte de proveedores, la indemnización puede incrementarse más allá del daño estrictamente probado. Este criterio busca evitar que las empresas consideren las sanciones como un simple costo operativo. Por ejemplo, en casos de cláusulas abusivas, cobros indebidos o incumplimiento sistemático de servicios, los jueces han fijado indemnizaciones que reflejan no solo el perjuicio individual, sino también el impacto social de la conducta.

El daño moral ha sido el principal vehículo para introducir el concepto de daño punitivo en México. Tradicionalmente, el daño moral se refiere a la afectación a los sentimientos, afectos, creencias, honor, reputación o vida privada de una persona. Sin embargo, su cuantificación siempre ha sido compleja, lo que ha permitido a los jueces considerar factores adicionales.

La SCJN ha establecido que, al fijar el monto del daño moral, deben valorarse elementos como la gravedad del daño, el grado de responsabilidad del autor, la situación económica de las partes y las circunstancias del caso. En este contexto, el componente punitivo emerge como un criterio legítimo para determinar indemnizaciones más altas cuando la conducta es particularmente reprochable.

La introducción del daño punitivo en México no ha estado exenta de controversia. Algunos juristas consideran que esta figura desnaturaliza la responsabilidad civil, al incorporar elementos propios del derecho penal, como la sanción y la disuasión. Desde esta perspectiva, el castigo debería reservarse exclusivamente al ámbito penal, mientras que el civil debe limitarse a la reparación.

Otros, en cambio, sostienen que el daño punitivo es una herramienta necesaria en una sociedad compleja, donde las grandes corporaciones pueden causar daños masivos con relativa impunidad. Para estos autores, la función preventiva y ejemplar de las indemnizaciones elevadas es fundamental para garantizar el respeto a los derechos de las personas.Asimismo, se ha señalado el riesgo de discrecionalidad judicial. Al no existir parámetros claros y uniformes para cuantificar el daño punitivo, las decisiones pueden variar significativamente entre casos similares, lo que genera incertidumbre jurídica.

El daño punitivo en México se encuentra en una etapa de consolidación. Su desarrollo ha sido impulsado principalmente por el Poder Judicial, lo que plantea la necesidad de una regulación más clara por parte del legislador. Una normativa expresa permitiría establecer criterios objetivos para su aplicación, evitando excesos y garantizando mayor certeza jurídica.

En un contexto donde los derechos de los consumidores y de las personas en general adquieren cada vez mayor relevancia, el daño punitivo se perfila como una herramienta clave para equilibrar las relaciones jurídicas y sancionar conductas abusivas. No obstante, su implementación debe ser cuidadosa, para no desvirtuar los principios fundamentales del derecho civil.