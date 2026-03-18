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Élfego Bautista Pardo

Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026

Así es el derecho / El Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México: vigilancia interna y control de la función jurisdiccional

En toda democracia constitucional, la legitimidad de los tribunales depende no sólo de la calidad de sus resoluciones, sino también de la confianza pública en la integridad de quienes imparten justicia.

Así es el Derecho.

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