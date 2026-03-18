Así es el derecho / El Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México: vigilancia interna y control de la función jurisdiccional











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En este contexto, una de las transformaciones institucionales más relevantes derivadas de la reciente reforma judicial, es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, órgano encargado de investigar y sancionar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos judiciales.

Este nuevo tribunal forma parte de una reconfiguración estructural del sistema de gobierno del Poder Judicial. Durante décadas, las funciones de administración, vigilancia y disciplina se encontraban concentradas en el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la reforma judicial impulsó un modelo que separa dichas atribuciones en dos órganos distintos: el Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión administrativa del Poder Judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de la supervisión y responsabilidad administrativa de quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

En la Ciudad de México, este tribunal tiene como finalidad garantizar que jueces, magistrados y demás servidores judiciales actúen conforme a los principios que rigen la función judicial: legalidad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y objetividad. Para ello cuenta con diversas facultades que le permiten investigar, substanciar procedimientos disciplinarios y, en su caso, imponer sanciones administrativas cuando se acrediten faltas en el desempeño del cargo.

Una de las características más relevantes del Tribunal de Disciplina Judicial es su capacidad para actuar de oficio. Esto significa que puede iniciar investigaciones sin necesidad de que exista una denuncia formal previa. En otras palabras, cuando el tribunal tenga conocimiento de posibles irregularidades en la actuación de algún servidor judicial, puede comenzar una investigación por iniciativa propia.

Esta facultad fortalece el sistema de control interno del Poder Judicial, ya que permite atender situaciones que, de otra forma, podrían permanecer sin revisión. Las investigaciones de oficio pueden originarse a partir de diversas fuentes de información, como informes internos del propio Poder Judicial, auditorías administrativas, irregularidades detectadas en expedientes judiciales o incluso hechos difundidos públicamente a través de medios de comunicación.

Entre las conductas que pueden motivar una investigación de oficio se encuentran los retrasos injustificados en la emisión de resoluciones, la manipulación indebida de expedientes, las omisiones graves en la tramitación de asuntos o el incumplimiento reiterado de deberes procesales. En estos casos, el Tribunal no revisa el criterio jurídico de las resoluciones emitidas por los jueces —cuestión que corresponde a los tribunales de alzada a través de los medios de impugnación—, pero sí puede analizar si la actuación administrativa del juzgador se ajusta a las obligaciones que impone su cargo.

Otro ámbito fundamental de actuación del Tribunal es la investigación de posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial. Entre ellos pueden encontrarse conductas como el tráfico de influencias, la recepción de beneficios indebidos, el nepotismo o el uso indebido del cargo. Para estos efectos, el tribunal puede realizar diversas diligencias de investigación, solicitar información a otras autoridades y revisar el cumplimiento de obligaciones administrativas por parte de los servidores judiciales.

Asimismo, el Tribunal de Disciplina Judicial tiene la posibilidad de analizar el desempeño general de los órganos jurisdiccionales. A partir de indicadores de funcionamiento, puede detectar situaciones como rezagos excesivos en la resolución de asuntos, incumplimiento sistemático de plazos procesales o niveles de productividad que resulten incompatibles con las cargas de trabajo asignadas. Este tipo de revisiones no sólo tiene un carácter sancionador, sino también preventivo, pues busca identificar áreas de mejora en la administración de justicia.

La vigilancia del cumplimiento de obligaciones administrativas constituye otro aspecto relevante de su actuación. El tribunal puede investigar si los servidores judiciales cumplen con sus responsabilidades legales, como la presentación de declaraciones patrimoniales, el respeto a las normas éticas que rigen la función judicial o la observancia de lineamientos institucionales establecidos por el propio Poder Judicial.

En este sentido, el Tribunal de Disciplina no sólo actúa como un órgano sancionador, sino también como un mecanismo institucional orientado a preservar la integridad del sistema judicial. La posibilidad de investigar conductas que vulneren la ética judicial, como el trato indebido a litigantes o comportamientos incompatibles con la dignidad del cargo, busca reforzar la confianza ciudadana en quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

No obstante, la creación de este órgano también plantea desafíos importantes. Diversos especialistas han señalado que será fundamental garantizar que sus investigaciones y resoluciones se desarrollen con estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a la independencia judicial. El equilibrio entre la rendición de cuentas y la autonomía de los juzgadores constituye uno de los aspectos más delicados en cualquier sistema disciplinario judicial.

En última instancia, el éxito del Tribunal de Disciplina Judicial dependerá de su capacidad para ejercer sus facultades con objetividad, transparencia y rigor jurídico. Si logra consolidarse como un órgano eficaz de control interno, podrá contribuir significativamente al fortalecimiento institucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y a la construcción de un sistema de justicia más confiable para la ciudadanía.