Así es el derecho / La cancelación de la propiedad en condominio 

En México, la propiedad en condominio es una modalidad de tenencia de bienes inmuebles ampliamente utilizada, especialmente en desarrollos habitacionales urbanos. Este esquema permite que varias personas sean dueñas de un mismo inmueble, compartiendo la propiedad de áreas comunes mientras mantienen la exclusividad sobre sus unidades privadas.

Sin embargo, en ciertas circunstancias, puede ser necesario cancelar la propiedad en condominio, ya sea por acuerdo entre los copropietarios, por disposición legal o por situaciones que afecten la viabilidad del régimen de condominio. La cancelación tiene implicaciones legales importantes y requiere un procedimiento formal para garantizar los derechos de todas las partes involucradas.

La regulación de la propiedad en condominio en México se encuentra principalmente en los códigos civiles de cada entidad federativa, así como en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y legislaciones similares en otros estados. Estas normativas establecen que la propiedad en condominio se constituye mediante escritura pública e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

La cancelación de la propiedad en condominio se considera una modificación del régimen de propiedad, por lo que requiere cumplir con formalidades legales estrictas. En términos generales, los artículos relacionados con la cancelación de la propiedad en condominio establecen que:

Debe existir consenso entre los propietarios sobre la disolución del régimen.

La cancelación debe ser formalizada mediante escritura pública.

Es necesario inscribir la cancelación en el Registro Público de la Propiedad, para que surta efectos frente a terceros.

Existen diversas causas por las cuales puede cancelarse una propiedad en condominio, entre las que destacan:

Acuerdo unánime de los propietarios: Cuando todos los copropietarios deciden disolver el condominio, generalmente para repartir el inmueble o venderlo y dividir el producto.

Venta total del inmueble: Si se vende la totalidad del inmueble a un tercero, se extingue el régimen de condominio.

Declaración judicial: En caso de conflictos graves, incumplimiento de obligaciones o inviabilidad del condominio, un juez puede ordenar la cancelación del régimen.

Fusión de unidades o redistribución del inmueble: Situaciones en las que las unidades privativas se integran a un solo propietario o se transforman en un régimen distinto.

El procedimiento legal para cancelar una propiedad en condominio implica varios pasos clave:

Acuerdo entre los copropietarios: Debe constar por escrito, generalmente mediante acta notarial.

Escritura pública de cancelación: Se acude ante notario público para formalizar la cancelación, detallando cómo se distribuirá el inmueble o los derechos de cada propietario.

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad: La escritura debe inscribirse para que tenga efectos legales frente a terceros.

Ajustes administrativos: Si el condominio contaba con reglamento interno, administrador o fideicomiso, deben realizarse los ajustes correspondientes.

La cancelación de la propiedad en condominio tiene efectos significativos: