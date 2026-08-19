Así es el derecho / Lucro cesante y daño emergente: dos caras de una misma responsabilidad patrimonial

Élfego Bautista PardoAnálisismiércoles, 19 de agosto de 2026Así es el derecho / Lucro cesante y daño emergente: dos caras de una misma responsabilidad patrimonialCódigo CivilPatrimonioSCJNLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS12 de agosto de 2026Así es el derecho / Ley Magno: una propuesta que divide opiniones5 de agosto de 2026Así es el derecho / Patentes farmacéuticas: entre la innovación y el acceso a los medicamentos29 de julio de 2026Así es el derecho / María de Lourdes Zamora Gómez: la guardiana de la memoria judicial de la Ciudad de México22 de julio de 2026Así es el derecho / Calzada de Tlalpan CDMX ahora 100% más lenta a raíz de la obras15 de julio de 2026Así es el derecho / La Suprema Corte redefine la respuesta judicial frente a la violencia vicaria8 de julio de 2026Así es el derecho / Jóvenes gigantes: el triunfo de AZTECH en la Cup of Niagara 20262 de julio de 2026Así es el derecho / La vigencia del avalúo en los juicios mercantiles24 de junio de 2026Así es el derecho / Segundo piso del Periférico: entre la movilidad rápida y las prohibiciones17 de junio de 2026Así es el derecho / Responsabilidad profesional como pilar jurídico entre la ética, el riesgo y la práctica laboral10 de junio de 2026Así es el derecho / La inmatriculación judicial, una vía para dar certeza jurídica al patrimonioMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis