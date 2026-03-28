Por José Francisco Gallegos Hernández

Los melanocitos son las células responsables del color de nuestra piel. Producen melanina, pigmento que se acumula en los queratinocitos y migra hacia la superficie, determinando el tono de piel, cabello y ojos de cada persona: a menor melanina, tonos más claros; a mayor melanina, tonos más oscuros.

Los melanocitos pueden transformarse en un tumor maligno: el melanoma, uno de los cánceres más agresivos.

Aunque el melanoma es mucho más frecuente en la piel, también puede originarse en las mucosas del cuerpo (cavidad oral, nariz, ano, recto, vulva y vagina) y se le conoce como melanoma de mucosas, es raro: representa 1-1.5 % de todos los melanomas; sin embargo, su comportamiento es mucho más agresivo y su pronóstico más reservado que el del melanoma cutáneo.

Los sitios más frecuentes son: cabeza y cuello (sobre todo mucosa nasal y cavidad oral, particularmente el paladar), region ano-rectal y zona vulvo-vaginal.

La primera señal de alarma suele ser la aparición de una mancha oscura en alguna mucosa, que muchas personas interpretan erróneamente como un lunar. Esta lesión tiende a crecer, elevarse, ulcerarse y sangrar.

En etapas más avanzadas puede acompañarse de ganglios inflamados o palpables en las zonas de drenaje linfático: cuello (en melanomas orales o nasales), ingles (en casos genitales o ano-rectales).

El melanoma de mucosas afecta con mayor frecuencia a mujeres y suele diagnosticarse a partir de los 50-60 años. Contrario a lo que ocurre con el melanoma de piel, no se asocia claramente con la exposición solar.

Debido a su baja frecuencia no existen programas masivos de detección (pesquisa) en la población general. Sin embargo, es clave que las personas conozcan ciertas señales de alerta como: aparición de una nueva mancha pigmentada en boca, nariz, ano o genitales, cambio de una lesión ya existente: crecimiento, elevación, sangrado o ulceración. Ante cualquiera de estos signos es fundamental consultar de inmediato a un especialista.

El tratamiento principal es quirúrgico: se busca extirpar la lesión con márgenes adecuados, equilibrando siempre el control del cáncer con la preservación de la función y la calidad de vida. La disección de ganglios linfáticos solo se realiza cuando hay evidencia clara de afectación.

Lamentablemente, los tratamientos sistémicos tradicionales (quimioterapia) tienen muy poca efectividad en este tipo de melanoma. En los últimos años la inmunoterapia (inhibidores de puntos de control como anti-PD-1 y anti-CTLA-4) ha mostrado resultados prometedores y es, actualmente, la opción que más puede prolongar la supervivencia en casos avanzados o metastásicos, aunque la respuesta es menor que en el melanoma cutáneo.

El mensaje central es sencillo pero vital: no ignore una mancha nueva o cambiante en las mucosas. Una consulta oportuna puede marcar la diferencia en una enfermedad que, detectada tarde, avanza con gran rapidez.

Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello

Hospital de Oncología, CMN Siglo XXI del IMSS