Consejería virtual / Las Voces del Pueblo se levantan











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

Por segunda vez escribo aquí abiertamente en mi calidad de coordinadora nacional de Voces del Pueblo, para decir que fundadores, militantes históricos de Morena, simpatizantes obradoristas y hoy fieles seguidores de la presidenta Claudia Sheinbaum levantamos nuestra voz frente a lo que está ocurriendo en el país.

Hace algunos meses entregamos en Palacio Nacional un documento firmado por compañeros de todos los estados de la república. Ese escrito —Pliego Petitorio de las Voces del Pueblo: Movimiento Nacional de organizaciones en Defensa de la 4ª Transformación— contiene ocho puntos que nos parecen de la mayor relevancia para los momentos que ahora vivimos. En este texto me referiré a cuatro de ellos.

Y aunque hasta la fecha no hemos recibido respuesta de presidencia, seguimos esperando una audiencia con nuestra primera mandataria. La dirección colectiva de Voces del Pueblo necesitamos hablar con ella sobre asuntos que consideramos de máxima importancia para el momento que vive el país. La coyuntura actual —no solo las amenazas de Trump, sino también los desafíos internos— exige, más que nunca, políticas claras y una rectificación del rumbo en varios aspectos.

Primer tema: combate a la corrupción. Esa es una de las urgencias más graves en nuestro país. La corrupción persiste prácticamente en todos los niveles de gobierno: estados, municipios y también la federación. Nombres como Ricardo Monreal, Pedro Haces, Adán Augusto López, Sergio Mayer, Jorge Lavalle y Cuauhtémoc Blanco —por mencionar solo a un puñado de representantes con amplios señalamientos negativos— nos recuerdan la necesidad de endurecer y acelerar este combate, tan prometido, pero tan escaso en la acción. En nuestro documento pedimos que una especialista como Muna Dora Buchain debiera haber sido nombrada titular de la Auditoría Superior de la Federación, ya que su autonomía es garantía de eficacia. De hecho, las Voces del Pueblo, como colectivo nacional, hemos documentado 120 casos de presunta corrupción en Morena, con pruebas de acceso público, para que, de verificarse formalmente, se orienten estos casos a las autoridades de procuración de justicia. No se trata de señalamientos gratuitos: es un llamado a que la transformación recupere sus principios fundamentales: no robar, no mentir, no traicionar.

Segundo tema: la disputa por el poder en Morena. Es grave que el partido en el gobierno no reconozca los enormes errores en la selección de candidatos en las elecciones de 2024. MPor lo menos la mitad de los hoy representantes populares y miembros de los poderes ejecutivos en estados y municipios provienen del prianismo corrupto y neoliberal. Hoy, el método de encuestas para elegir candidatos ya no funciona como en 2018. En ese entonces todos estábamos en condiciones económicas y políticas relativamente similares. Y por si fuera poco, quienes ahora están buscando la reelección le cierran las puertas a los fundadores y verdaderos morenistas que nunca han ocupado un espacio de representación popular. Por eso estamos solicitando que se considere una cuota partidista para candidatos fundadores y luchadores históricos de este movimiento, quienes por más de 30 años muchos hemos luchado en favor de este movimiento. Al considerar a sus bases genuinas, Morena demostrara el partido del pueblo y no una franquicia de caciques y corruptos locales.

Tercer tema: democratización del partido Morena ante el panorama electoral que viene en 2027. Urge abrir el partido a la base, construir listas de precandidatos del pueblo y terminar con los dedazos y las imposiciones que ponen en riesgo severo a nuestra organización. La democracia interna no puede ser un discurso: debe traducirse en mecanismos reales donde los comités seccionales, los municipales y los estatales tengan voz y voto y no sólo cumplan órdenes cupulares. De seguir las cosas como están, la desilusión seguirá creciendo.

Cuarto tema: la batalla comunicacional. Hoy vamos perdiendo la guerra de la narrativa. Mientras el gobierno apuesta casi todo a las redes sociales y a la mañanera, los grandes consorcios mediáticos mantienen su dominio en televisión abierta y radio, donde se informa la mayoría de los mexicanos. Los concesionarios privados han obtenido licencia para mentir, y la nueva ley de telecomunicaciones diluyó sus obligaciones de veracidad y pluralidad. Sin una estrategia comunicacional que recupere los medios tradicionales y regular a los concesionarios. No basta con denunciar: hay que construir una alternativa mediática que llegue a todos.