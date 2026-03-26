Consejería virtual / Política ausente: la visión del gobierno en materia de comunicación social











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Palacio Nacional fue sede, el 20 y 21 de marzo de 2026, del Segundo Encuentro de Comunicadores Independientes: Informar para Liberar. Convocado por el gobierno de la 4T dos años después del primero, el evento se planteó como un espacio para fortalecer las voces autónomas en redes sociales --un formato que, según se ha reiterado en las “Mañanas del Pueblo”, constituye hoy el eje central de la comunicación pública.

El primer encuentro, en el sexenio anterior, fue encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Esta vez, la presidenta Claudia Sheinbaum no pudo asistir. La apertura y clausura estuvieron a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, figura que concentra el peso de una estrategia enfocada en redes sociales, aunque sin apoyos claros para los comunicadores que desde ellas operan.

Por otro lado, la mayoría del dinero público —más de 3 mil millones de pesos— se entrega a los concesionarios de radio y televisión tradicionales, quienes con ahora ya también gozan de libertad legal absoluta para difundir mentiras sin contrapeso contra el gobierno de la transformación.

Paradójicamente, el encuentro reflejó con crudeza el estado actual de la política de comunicación en México. Entre los asistentes —periodistas independientes, gestores culturales y activistas digitales— la queja recurrente fue concreta: la falta de apoyo real para los comunicadores independientes. Mientras desde el discurso oficial las redes son la fuerza principal de la comunicación, el 90% de los más de 3 mil millones de pesos anuales en publicidad gubernamental se concentra en los medios tradicionales.

El saldo del encuentro dejó al descubierto la indefensión económica en la que el gobierno mantiene a los comunicadores independientes, frente a los grandes consorcios de radio y televisión, aquellos que la propia administración califica como la comunicación que “ya casi nadie ve”. Más allá de los talleres sobre inteligencia artificial para hacer periodismo, persiste la impresión de que el gobierno elude su responsabilidad fundamental: diseñar una política pública que democratice los medios tradicionales y enfrente con acciones concretas el poder real de los concesionarios, cuya influencia se ha extendido también al ecosistema digital. Ahora lo que se necesita es piso parejo en financiamiento y, sobre todo, que las concesiones de radio y televisión también sean para los periodistas independientes que no tienen medios.

Durante su intervención, Ramírez Cuevas insistió en regular la inteligencia artificial, combatir la desinformación y enfrentar las campañas de manipulación en redes, en sintonía con la línea de Sheinbaum: que “la mayor parte de la influencia viene de las redes” y que la televisión y la radio “ya no tienen el impacto que tenían antes”. Ni una palabra para casi la mitad de la población que no tiene acceso fluido a internet. El problema es que el gobierno no quiere ver es que los datos desmienten su visión sobre el consumo de medios. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 del IFT, el 74% de los mexicanos consume televisión abierta más de dos horas al día, y de quienes ven noticias, el 61% lo hace por ese medio. Más de 30 millones se informan a diario mediante noticieros de Televisa, TV Azteca, Imagen y Radio Fórmula, y 33 millones escuchan radio todos los días. En contraste, la “Mañanera” alcanza 2 millones de vistas diarias.

La visión oficial, que concentra esfuerzos en el terreno digital mientras descuida la regulación del espectro y paga casi toda la publicidad a los concesionarios tradicionales, no se sostiene. Mientras el gobierno apuesta casi todo a las redes, menos el apoyo económico, los concesionarios privados han consolidado un dominio que va del espectro electromagnético al espacio digital. No hay bot ni inteligencia artificial que compita con un noticiero de Televisa que miente a decenas de millones en medios abiertos y multiplica esa mentira en YouTube, X, TikTok y otras plataformas bajo su control.

El verdadero vacío no está en la falta de encuentros. Radica en la falta de una política pública que regule con seriedad a los concesionarios, restablezca obligaciones de veracidad y derecho de las audiencias, utilice los espacios legales que el Estado ya tiene —como la media hora diaria en cada canal privado— para construir una opción plural, y fortalezca un sistema de medios públicos con capacidad real de competir.

El costo político de estas fallas es evidente: Morena va 12 puntos abajo en las preferencias; PT y PVEM han comenzado a distanciarse de los compromisos de campaña. Una política que ignora comunicacionalmente a la mitad del país —la que sigue viendo televisión abierta y escuchando radio— y otorga una licencia tácita para mentir es una estrategia peligrosa. Podríamos incluso perder la transformación en los hechos por seguir descuidando este aspecto tan importante.

El Segundo Encuentro reunió a voces que trabajan desde los territorios, y en ese sentido fue un espacio valioso, pero dejó al descubierto la fragilidad de una estrategia que confunde la participación en redes sociales con una política pública de comunicación social. La ausencia de Sheinbaum envió un mensaje implícito: este tema no está en el centro de su agenda.