elsoldemexico
paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Francisco Madrid

Análisislunes, 20 de abril de 2026

Consultorio turístico / 22F y el daño colateral al turismo

De igual forma me parece necesario reiterar el reconocimiento a las fuerzas de seguridad por la manera en la que se orquestaron las acciones y de manera muy especial, la solidaridad y admiración por la eficacia en la intervención de las fuerzas armadas.

En más de los impactos del 22F

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Claudia: ¿hora de ajustes?

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El escándalo pendiente de Adán Augusto López

image
Federico Döring

Kasparov vs Sheinbaum

image
Angélica de la Peña

¿Y dónde estuvo la secretaria?

CARTONES

LOÚLTIMO