Consultorio turístico / 22F y el daño colateral al turismo

Desde los primeros momentos en los que se supo del operativo para dar un golpe inédito al Cartel Nueva Generación, escribí manifestando el beneplácito por la decisión gubernamental que demostró un cambio de rumbo −impostergable a mi juicio− en la estrategia de seguridad del país.

De sobra es conocido que las horas posteriores a este evento, supusieron momentos de gran tensión en diversas partes del país, producto de las violentas reacciones que incluyeron narcobloqueos, quemas de vehículos y ataques a establecimientos comerciales que tuvieron una gran visibilidad nacional e internacional.

Como consecuencia de lo anterior, se realizaron cancelaciones de reservaciones confirmadas en tramos aéreos y hospedaje, y cambios de destinos de pasajeros con diferentes orígenes. Hoy ya es posible realizar una primera valoración del impacto al sector por los hechos ya mencionados, particularmente, en lo que se refiere al turismo internacional.

Para realizar dicha valoración hay que tener presente que alrededor del 90% de los pasajeros internacionales que ingresan al país la vía aérea, lo hacen por tan solo 5 aeropuertos (Cancún. Los Cabos, Puerto Vallarta, Ciudad de México y Guadalajara). De manera por demás evidente ante la visibilidad con que se dieron a conocer las reacciones al operativo de Estado, la región de Bahía de Banderas −Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit−ha sido donde los impactos han sido mayores, aunque los efectos se resienten en otras partes del país.

Con los reportes de los grupos aeroportuarios y con algunas otras variables es posible señalar que el impacto colateral al turismo mexicano por los efectos derivados de los eventos del 22F, tan solo en el entorno de los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, se estima de manera inicial y hasta el cierre de marzo de 2026, en cerca de 149 mil turistas internacionales menos, con una reducción en los ingresos de 189.7 millones de dólares.

Habiendo dicho lo anterior, y recordando que el inicio de la guerra en Medio Oriente −la de este año− fue el 28 de febrero, parece pertinente preguntarse si en estos impactos, no inciden otros eventos y, particularmente, si la afectación no podría deberse a un enrarecido entorno internacional.

Hay 3 elementos, contundentes en mi opinión, que desechan esta posibilidad al menos en lo que se refiere al mes de marzo. En primer término, hay que mencionar que la oferta de asientos aéreos en rutas internacionales hacia los 3 destinos ya comentados tuvo un incremento de un poco más el 3% en el primer trimestre del año, aunque luego del 22F se observó una reducción de alrededor de 20,000 asientos en rutas hacia el aeropuerto de Puerto Vallarta. Por otro lado, contrario a lo que pudiera pensarse los viajes de los norteamericanos al exterior, si bien muestra una caída muy importante en aquellos que se dirigen a la región del conflicto, experimentaron un crecimiento de 14.1 y 2.8%, hacia los destinos de Asia y Europa, respectivamente.

Finalmente en lo que parece un dato demoledor, en marzo República Dominicana −que ofrece un producto similar a de los destinos más afectados de México− vivió el mejor mes en su historia turística con un aumento de más del 7% en comparación interanual.

Los eventos mencionados provocaron afectaciones en el flujo de pasajeros por vía aérea incluso en estados donde los hechos de violencia fueron marginales. Solamente para el mes de marzo se registraron variaciones negativas en el cruce del aeropuerto de Tijuana –CBX– (-15.9%), en el Bajío (-8.0%), Mazatlán (-13.1%), Manzanillo (-23.3%) y Guadalajara (-2.3%). Asimismo, la ocupación hoteelra de Guadalajara disminuyó 14.7 puntos porcentuales, de acuerdo con la Asociación de Hoteles local.