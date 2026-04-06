Consultorio turístico / El factor Trump y el turismo mexicano











Ciudad de Mexico , 6 de abril de 2026 Ver más periódicos

Al cierre del primer bimestre del año, el turismo internacional hacia México parece resistir los embates de un frenético entorno global, sin dejar de tener en cuenta que será hasta tener los resultados correspondientes al mes de marzo, cuando puedan elaborarse conclusiones sobre el impacto de los acontecimientos ocurridos en el país el 22 de febrero pasado.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, el número de residentes en el extranjero que ingresaron al país por vía aérea en los primeros dos meses del año, tuvo un crecimiento del 1.3%, modesto sí, pero crecimiento al fin. De esta forma, se reportó el ingreso de un poco más de 3.9 millones de viajeros aéreos. No sobra mencionar que estos viajeros aéreos contabilizan de manera regular, alrededor del 80% de las divisas turísticas del país.

Como de costumbre el mayor volumen de estas personas provino de Estados Unidos (58.6%) proporción que −importante mencionar− es menor a lo que en los últimos se venía registrando para estos primeros meses del año, en los que solía estar más en torno al 65%. Es relevante mencionar que en el total de estos viajeros hay una contracción interanual del 2.5%, es decir, unos 60 mil menos. ¿Entonces, cómo es qué si se obtuvo en el principal mercado un resultado malo, el conjunto es, por el contrario, moderadamente bueno?

Es posible identificar varios factores que explican este comportamiento, destacando, sin duda, un muy importante crecimiento del mercado canadiense del 9.2%; un buen inicio de año para el mercado argentino (4.8%), colocándose como el tercero más relevante en el periodo; el mercado colombiano deja de caer y crece un 18%; incluso el caso brasileño que todavía no se beneficiaba del nuevo procedimiento de visado digital retorna al top ten de mercados emisores con un aumento de 12.4%.

Cuando se revisa el mercado canadiense en este, necesariamente, surge el factor Trump, como parte fundamental de la explicación de su crecimiento hacia los destinos mexicanos, pues la combinación de los excesos en la política migratoria y, sobre todo, la ruda narrativa hacia el país de la hoja de maple y sus ciudadanos, han provocado que un muy importante número de canadienses desvié sus intereses de viaje. Tan solo en enero de este año, la caída en los viajes desde Canadá a Estados Unidos por vía aérea es de 12.2% y entre el mismo primer mes de este año y el primero de 2023 hubo 342 mil canadienses menos. No es ninguna casualidad que la ruta aérea con más tráfico internacional conectando algún punto del país en el primer bimestre del año −igual que en todo 2025− sea la de Cancún-Toronto.

En el caso del conjunto de la región sudamericana, los meses iniciales del año parecen prometedores con el aumento de 6.3% en comparación interanual; no obstante, al revisar su proporción en el conjunto, esta que es de 6.4% está lejos de los niveles de penetración que se alcanzaron la década pasada, pues, por ejemplo, en el año 2019 dicha proporción alcanzó cerca del 11%. El −por ahora− interrumpido descenso en el número de viajeros de esta región está relacionado con una política de visados restrictiva para Brasil, Ecuador y Perú, además de restricciones migratorias para los colombianos. Con independencia de la pandemia, de manera conservadora se estima que como resultado de estas medidas se han dejado de recibir más de 2 millones de turistas y más de 2,500 millones de dólares.

En todo caso, México tiene una gran oportunidad −pero también un gran reto−, en mantener y crecer su presencia en el mercado canadiense. Además de lograr que los viajeros incrementales que ahora se reciben, no se vuelvan turistas prestados, debería lograr construir −a partir de la diversidad de su oferta− la posibilidad de ser, también, un destino para el verano de los canadienses pues, por ahora, la penetración en este segmento es muy limitada. Ciertamente, una tarea de esta naturaleza debería asumirese desde una colaboración público-privada.