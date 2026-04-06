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paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Francisco Madrid

Análisislunes, 6 de abril de 2026

Consultorio turístico / El factor Trump y el turismo mexicano

A propósito del efecto Trump para el turismo mexicano

Por otro lado, en lo que parece un comportamiento contraintuitivo, llama la atención que el número de mexicanos viajando por vía aérea hacia Estados Unidos creció 7.1%, en estos primeros 2 meses de 2026.


Director del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún. 

X:@fcomadrid

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