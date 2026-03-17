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paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Francisco Madrid

Análisismartes, 17 de marzo de 2026

Consultorio turístico / Rentas vacacionales y la urgencia de una cancha pareja

No obstante, el éxito financiero de unos pocos está colisionando con el bien común. El análisis de STARC identifica diferentes efectos negativos críticos que exigen una intervención inmediata, pudiéndose, entre otros, mencionar:

Las rentas vacacionales son, por definición, una actividad comercial lucrativa y, como tal, debe ser regulada bajo los mismos estándares que cualquier otro negocio de hospedaje. 

A propósito del fin de semana largo

Director del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún. 

X:@fcomadrid

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