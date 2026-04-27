Consultorio turístico / Terror en la Calzada de los Muertos

Recuerdo que en mis lecturas juveniles aprendí −eso creo− que la denominación para el eje que atraviesa de norte a sur Teotihuacán, se le debe a los mexicas, pues estos creyeron que los montículos adyacentes a los dps lados de esta avenida habrían sido tumbas llamándole entonces Micaotli en lengua náhuatl (Calzada de los Muertos); hoy sabemos que estas construcciones no eran funerarias, sino que se trataba de plataformas ceremoniales, templos menores y residencias de las élites teotihuacanas.

Como todos sabemos, la Pirámide de la Luna es justo el remate de la parte norte de esta monumental avenida y fue el sitio donde hace unos días se vivieron hechos inéditos en el país, provocados por lo que al parecer era una persona con un grave nivel de afectación en sus facultades mentales, no obstante, y por el perfil de lo que hemos conocido de este homicida, puede no ser coincidencia que el lugar escogido para perpetrar sus crímenes haya sido, justamente, el de la Calzada de los Muertos.

Aunque la afectación a cualquier persona es lamentable, en este caso, al haber alcanzado a turistas extranjeros −matando a una persona de nacionalidad canadiense− y dado el descomunal impacto mediático del episodio, recuperado en las cámaras de teléfonos por muchas de las personas que se encontraban en las cercanías de los hechos, la sensación de que esto puede afectar los flujos turísticos internacionales que vienen a México es ineludible.

Si bien estos sucesos de ninguna manera ayudan a la imagen del país, pienso que al ser un evento aislado no trascenderá, en términos generales, para impactar las corrientes de visitantes. Así, le han hecho más daño al turismo estadounidense las expresiones del Presidente Trump sobre Canadá que los eventuales actos cometidos por desequilibrados mentales en diversos sitios de Estados Unidos, incluyendo instalaciones educativas.

Habiendo dicho lo anterior y sin subestimar el que millones de personas siguen visitando los destinos turísticos del país, los recientes acontecimientos nos recuerdan que la inseguridad sigue siendo un ancla al pleno despegue turístico del país. Como parte de las tareas de investigación que realizo, desde hace 15 años me ha tocado llevar a cabo una encuesta de expectativas empresariales sobre la marcha de la actividad turística de manera cuatrimestral. A lo largo de casi 50 levantamientos, de manera recurrente la gran mayoría de las personas consultadas afirman que la inseguridad −en mayor o menor medida− afecta la operación de sus negocios y sus destinos.

En línea con lo anterior, los recientes resultados en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, siguen dando cuenta de que los habitantes de muchos destinos turísticos del país se sienten inseguros en sus localidades y aunque hay avances en muchas partes, quienes residen en Guadalajara, Mazatlán, Acapulco o Cancún, vuelven a reportar que su percepción sobre la inseguridad se encuentra muy por arriba de la media nacional.

Hemos dicho y lo reafirmamos que es una muy buena noticia para el país, el cambio en la estrategia de seguridad que emprende el Gobierno federal. Ojalá que sus resultados empiecen a percibirse en los destinos turísticos, aunque para esto es necesario un mayor compromiso en la materia por parte de las autoridades locales.

Con independencia de la gravedad de lo sucedido, me parece que este sería el momento para abrir dos discusiones más para un aprovechamiento más adecuado del patrimonio arqueológico y en particular de algunas de las grandes zonas arqueológicas del país.

Por un lado, la notable caída en el flujo de visitantes a estos sitios, pues en comparación con 2019, en 2025 la afluencia cayó un 38.1%, lo que sin duda no parece ser reconocido como un tema que merece la pena ser analizado y atendido, toda vez que las zonas arqueológicas son parte de la promesa de venta del país, desde una perspectiva turística.