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paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Francisco Madrid

Análisislunes, 13 de abril de 2026

Consultorio turístico / Turismo y ciudades Patrimonio de la Humanidad

A propósito del turismo y las ciudades Patrimonio de la Humanidad

El turismo de base comunitaria -prioridad de este gobierno-, y en el que hay avances palpables, para un verdadero despegue debería también contar con mucho más presupuesto y no solo con una narrativa en su favor.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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