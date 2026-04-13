Consultorio turístico / Turismo y ciudades Patrimonio de la Humanidad











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Con el justo chauvinismo, tengo la certeza de que las diferentes expresiones de la cultura mexicana son formidables y, efectivamente, hacen de nuestro país un espacio singular. Por ello, me parece especialmente afortunado el trabajo realizado por la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio de la Humanidad -que en este 2026 cumple 30 años de existencia- que hoy encabeza la alcaldesa de Guanajuato, Samanta Smith Gutiérrez y cuyo Director es Jorge Ortega.

Tuve la oportunidad de participar en la Asamblea de esta organización celebrada hace unos días en la espléndida ciudad de Campeche y constato el esfuerzo que este grupo de ciudades realiza en acciones para fortalecer lo que a mi juicio son las dos vertientes que vertebran su trabajo: la protección del Patrimonio y el aprovechamiento turístico del mismo.

No obstante lo anterior, hoy por hoy, la penetración del turismo cultural en la demanda internacional es, relativamente, baja. Hay que recordar que dos terceras partes de los turistas internacionales ingresan al país por solo 3 aeropuertos: Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Con ello, el producto dominante sigue siendo el que se sustenta en el sol y la playa.

Un estudio realizado por la Secretaría de Turismo a principios del presente siglo, concluía que de los viajeros internacionales que se internaban al país en aquel tiempo, solo el 3% lo hacía motivado por la cultura. A mediados de la década pasada en un segundo estudio sobre la dimensión de este segmento de viajeros realizado por la Universidad Anáhuac se encontró que esta proporción había aumentado de manera importante para situarse en torno al 15%. Mi impresión es que un importante componente de la explicación de este incremento se sustenta en una visión más amplia de la cultura en la que además de los elementos del patrimonio material como los sitios arqueológicos y los monumentos coloniales, se suman expresiones del patrimonio intangible como la gastronomía y las formas de ser y hacer de los mexicanos, por ejemplo.

Del otro lado, el patrimonio cultural del país abanderado por las ciudades parte del Patrimonio de la Humanidad, así como del resto de sitios naturales y culturales que cuentan con esta distinción es, fuera de discusión, formidable. Mucho se ha hablado de que el país es uno de los 6 con más declaratorias otorgadas por la Unesco en la reiterada categoría de Patrimonio de la Humanidad.

La cultura, en mercados turísticos de alta rivalidad y competencia global, es uno de los grandes elementos diferenciadores de la oferta turística mexicana. Sin embargo, el esfuerzo de los alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de ninguna manera es suficiente. México demanda, como en muchos otros temas, una acción pública mucho más proactiva para aprovechar lo que hoy pareciera ser son más ventajas comparativas que competitivas. No es una casualidad que los destinos culturales tardaron mucho más en recuperarse que los de playa luego de la pandemia.

Si Turquía, Italia o España y, más recientemente, Japón y China han logrado posicionarse como grandes referencias culturales del concierto turístico internacional en materia de turismo cultural, no veo porqué México no pueda ser parte de esos ejemplos exitosos.