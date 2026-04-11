Contra la prohibición: redes sociales y menores

Se trataría entonces de pensar en acciones integrales y coordinadas que combinen regulación, educación, corresponsabilidad familiar y rediseño de plataformas. No es una solución simple, pero sí es una solución seria.

Prohibir evita el problema. Es fácil para los gobiernos ante los reclamos de las familias y le quita responsabilidad a las plataformas, aunque lesiona los derechos de la niñez.

En cambio, una gobernanza integral nos obliga a enfrentarlo. Y esa es, quizás, la pregunta que deberíamos hacernos hoy ante la oleada de prohibiciones, ¿queremosuna respuesta rápida… o una respuesta adecuada?

1 Ver United Nations, General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment. CRC/C/GC/25 del 2 de marzo de 2021.Se puede consultar en:

https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation