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RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Rogelio Varela

Análisismartes, 21 de abril de 2026

Corporativo / Autofin–Kapital, bajo la lupa

La interrogante gana terreno en un contexto marcado por versiones encontradas, omisiones regulatorias, y decisiones corporativas que generan más dudas que certezas.

¿Qué intereses impulsaron realmente esta operación y quiénes participaron en su diseño?, es pregunta.

La ruta del dinero

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