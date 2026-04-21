Corporativo / Autofin–Kapital, bajo la lupa

Cuando se revisa a fondo la venta de Autofin a Kapital existe la duda si se trata de una transacción legítima o el diseño de una estructura financiera cuidadosamente articulada para encubrir movimientos cuestionables.

Las sospechas se originan en la forma en que el grupo encabezado por Juan Antonio Hernández Venegas, junto con sus hijos Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo habría realizado la operación con Kapital México, así como en el tiempo que tardó en hacerse pública y en la manera en que fue formalizada: dos años después.

El punto más delicado surge al conectar esa reconfiguración donde varias fuentes coinciden en que la institución financiera fue adquirida por alrededor de 50 millones de dólares, en una operación en la que también aparece la figura de REDEM (Kapital Bank), cuya participación real no ha sido plenamente esclarecida en el ámbito público.

Las interrogantes se multiplican: ¿respondió esta venta dentro del Grupo Autofin a una auténtica reestructura empresarial por motivos personales, como se ha sugerido? ¿O formó parte de un mecanismo para facilitar la venta del banco bajo condiciones específicas? ¿Se trató de una estrategia para modernizar la institución o de una salida ante presiones financieras más profundas?

A este entramado se suma el antecedente de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que en su momento sancionó a las partes involucradas por omisiones en la notificación de la concentración, por un monto que ronda los 24 millones de pesos. Aunque dicha falta fue posteriormente subsanada, el hecho que se haya corregido mediante actos posteriores ha sido interpretado como un intento de regularizar una operación ya consumada, lo que alimenta la percepción de posibles irregularidades.

La falta de una investigación más exhaustiva por parte de la autoridad, así como la ausencia de sanciones más severas, también ha abierto espacio a críticas sobre un aparente trato laxo frente a un caso que, por su complejidad y los montos involucrados, habría requerido —según especialistas— un escrutinio mucho más riguroso.

La venta de Autofin a Kapital es uno de los episodios más controvertidos del sistema financiero mexicano, más allá de su desenlace formal, porque expone opacidad, tiempos irregulares y decisiones corporativas aparentemente desconectadas para configurar un escenario en el que la línea entre legalidad y simulación se vuelve cada vez más difusa.