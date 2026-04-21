Análisismartes, 21 de abril de 2026
Corporativo / Autofin–Kapital, bajo la lupa
La interrogante gana terreno en un contexto marcado por versiones encontradas, omisiones regulatorias, y decisiones corporativas que generan más dudas que certezas.
¿Qué intereses impulsaron realmente esta operación y quiénes participaron en su diseño?, es pregunta.
La ruta del dinero
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