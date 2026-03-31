Corporativo / Bajo lupa licencia de Banco Finsus

Luego de los eventos de 2025 cuando tres entidades financieras fueron señaladas por el Tesoro de Estados Unidos por su relación con recursos de procedencia ilícita las solicitudes para nuevos bancos se revisan con lupa.

En ese proceso tres ejecutivos de Onix Financiera aparecen como propuestos para dirigir Banco Finsus, pero nadie lo declaró en el expediente en poder de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que preside Ángel Cabrera Mendoza.

Lo más llamativo no es que figuren en la lista de la alta gerencia de Finsus como banco sino que nadie lo informó a la autoridad.

Y es que en el abultado expediente que Finsus entregó a la CNBV al referirse a Onix Financiera —cuyo nombre legal es Lusitano FG— no aparece declarada como parte relacionada. Y eso, dicen especialistas en regulación financiera, no es un descuido: es un problema grave.

El tercero es Mauricio Prieto Staines, director de Operaciones de Onix Financiera y en el expediente para constituir el banco aparece como propuesto como Consejero.

Mismo edificio, mismo piso, mismos directivos, pero dos instituciones distintas, al menos en el papel, y donde el dueño mayoritario también debe miles de millones a Onix.

Pero la trama no termina ahí. Norman Hagemeister Rey, el empresario que quiere ser dueño del 52 por ciento de Finsus y presidente de su Consejo de Administración, acumula más de 60 créditos personales con Lusitano FG entre 2021 y 2024.

El monto total supera los 2 mil 500 millones de pesos y el domicilio registrado ante el Buró de Crédito es el mismo que el de Lusitano FG.

Hagemeister fue presidente del Comité Ejecutivo de CIBanco desde 2007, el banco al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en 2025 como canal financiero del Cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo.

La CNBV tiene el expediente y tendrá la última palabra en torno a la autorización de Banco Finsus.