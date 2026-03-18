Corporativo / Banca atenta a morosidad

Cancún.- El estancamiento económico de los últimos años comienza a pegar a los indicadores de la banca, concretamente en la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales.

Se trata de un crecimiento en sólo un año de 11 mil millones de pesos que no tiene tranquilos a la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano.

Y es que a partir de 2027 la banca comercial dejará de deducir parte de los créditos morosos, de ahí el objetivo de tener ese indicador a raya e incluso mejorar sus sistemas de cobranza.

Lo cierto es que existe mayor dificultad de los hogares mexicanos para pagar sus deudas, y los banqueros no se quedarán de brazos cruzados.

La ruta del dinero