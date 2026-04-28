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RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Rogelio Varela

Análisismartes, 28 de abril de 2026

Corporativo / Crisis por parálisis en Sonora

La ruta del dinero

Los trabajos serán evaluados por un comité de alta dirección del banco y como reconocimiento los tres mejores ensayos recibirán un pase doble para asistir a encuentros del Mundial de la FIFA 2026 que esta a la vuelta de la esquina.

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