Corporativo / Donativos y banca comercial

Cancún.- La reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar donativos para Cuba no podía pasar inadvertida en la 89 Convención Bancaria.

En el debate reciente sobre la apertura de cuentas para la recepción de esos donativos conviene separar la narrativa de la realidad operativa donde la banca ha sido muy cuidadosa en temas de prevención de lavado de dinero.

El expresidente López Obrador convocó a realizar donaciones económicas a través de una cuenta de Banorte número 1358451779, a nombre de Humanidad con América Latina, A.C.

Como imaginará no faltaron los que cuestionaron acremente al banco que dirige Marcos Ramírez Miguel por la apertura de esa cuenta a una asociación civil.

En el caso de Banorte hablamos de una entidad financiera con 126 años de historia que ha consolidado su posición como el segundo banco más relevante del sistema.

La normativa actual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo obliga a un monitoreo transaccional 24/7. No hay espacio para la omisión voluntaria.

De ahí que resulta fundamental precisar que las instituciones financieras están obligadas a brindar acceso a sus servicios a personas físicas y morales, siempre que se cumpla con la documentación y los perfiles de riesgo establecidos.

Negar el servicio sin una causa justificada por la ley sería, en sí mismo, una irregularidad.

Por ello, cuestionar la apertura de una cuenta sin conocer los expedientes internos de cumplimiento parece más una desatención técnica que una crítica fundamentada.

Y bueno, ante las dudas y críticas de estos días en la Secretaría de Hacienda que lleva Édgar Amador se afirma que la cuenta y la asociación mencionada están sujetas a fiscalización.



La ruta del dinero