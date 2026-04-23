Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

Sin embargo, detrás del apretón de manos y la consigna de mantener ese tope “hasta que las cosas se compongan”, subyace una crisis de gobernanza administrativa que ningún acuerdo de precios puede resolver por decreto.

Para los operadores el verdadero nudo gordiano no es solo el margen de comercialización, sino la parálisis en la personalidad jurídica ante los reguladores.

La realidad en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) es que la urgencia logística choca de frente con la falta de representación legal.

Y es que un comercializador de diésel no puede ejercer actos de dominio ni defensa jurídica si sus colaboradores carecen de poderes acreditados ante la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el SAT.

Sin esa personalidad jurídica cualquier entrega-recepción de activos es un salto al vacío, y si un permiso caduca durante el proceso de plano el operador queda desarmado, incluso para solicitar un amparo con un riesgo patrimonial tangible.

La ley es clara: la responsabilidad de entregar permisos vigentes recae en quien cede la operación, y cualquier incumplimiento obligación omitida puede ser demandada con efectos retroactivos de hasta dos años.

La ruta del dinero