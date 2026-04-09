Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

Hay veces que la historia rima, pero en el caso de la venta de Banamex, desentona.

El más reciente capítulo, el de la entrada de Fernando Chico Pardo con una participación relevante del 25 por ciento de las acciones fue leído, no sin prisas, como el regreso de la institución a la patria.

Algunos sostienen que la presencia de un empresario mexicano de alto calibre, como Chico Pardo, manda señales de confianza y nacionalismo.

También argumentan que esto mejora la gobernanza y allana el camino hacia el mercado.

Y, contrario a lo que le gustaría a la autodenominada 4T, el mercado no tiene pasaporte ni puso su firma en el Plan México.

Banamex no dejará de ser relevante, pues es un jugador clave en consumo, tarjetas y crédito. Pero México y la conferencia mañanera se quedaron sin “su” banco.

La ruta del dinero