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RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Rogelio Varela

Análisismiércoles, 8 de abril de 2026

Corporativo / La nueva ecuación alimentaria

Un tema que preocupa es el alza en los precios de alimentos que sólo en los últimos doce meses ha implicado una subida de más de 20 por ciento, a decir del Inegi.

Más que datos aislados son indicadores de todo el valor que puede recuperarse cuando la cadena funciona con eficiencia, ya que detrás de cada punto de mejora hay una constante: una operación eficiente.

Garantizar alimentos en tiempo, en forma y bajo estándares de calidad, higiene y seguridad significa integrar los distintos eslabones de la cadena para que funcionen de manera continua.

A través de marcas como La Cosmopolitana, el grupo ha consolidado una plataforma capaz de operar en entornos de alta exigencia, lo que implica transformar complejidad en consistencia.

La ruta del dinero

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