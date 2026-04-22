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RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Rogelio Varela

Análisismiércoles, 22 de abril de 2026

Corporativo / Mexicana, por negocio de Magnicharters

Además de los viajeros los más afectados por la suspensión de operaciones de Magnicharters han sido las agencias de viajes.

Pues hete aquí la Fematur hará una petición formal a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que la nueva Mexicana de Aviación tome el mercado de Magnicharters que desde el 11 de abril pasado tiene sus aviones en tierra.

En la industria se ve muy complicado que Magnicharters pueda retomar el vuelo por su endeble situación financiera. 

Y bueno, sin soslayar que Magnicharters tiene adeudos millonarios con las agencias de viajes. Al tiempo.

La ruta del dinero

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