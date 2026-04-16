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RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Rogelio Varela

Análisisjueves, 16 de abril de 2026

Corporativo / Sistema eléctrico a prueba

La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso sobre la mesa el tamaño del reto: una red que ya atiende a cerca de 50 millones de usuarios, con cobertura de 99.7% y una demanda que no deja de crecer. 

La ruta del dinero

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