Corporativo / Sistema eléctrico a prueba

Mientras la conversación energética sigue centrada en soberanía y renovables, en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, Emilia Esther Calleja Alor dejó claro que el verdadero desafío está en que el sistema eléctrico no falle.

En ese contexto, el foco va más allá de ampliar capacidad, se trata de entender cómo hacer que el sistema funcione mejor. Habló de monitoreo en tiempo real, automatización y herramientas que permiten anticipar fallas y responder con mayor rapidez, lo que implica pasar de una operación reactiva a una anticipativa.

A esto se suma un plan de inversión por 30 mil millones de dólares en 58 proyectos, con énfasis en transmisión y subestaciones, es decir, en la infraestructura que conecta la generación con el consumo. En paralelo, defendió una transición energética ordenada, donde las renovables ya representan 32.8% de la capacidad instalada, pero sin comprometer la estabilidad del sistema.

El mensaje de fondo es claro y va más allá del discurso político. Se trata de que la viabilidad del modelo energético dependerá de algo menos visible, pero crítico, y esto es que la red soporte el crecimiento económico y la presión de la demanda sin fallar, en especial ante el potencial de demanda eléctrica que traerá el nearshoring, y por supuesto las estrategias contenidas en el Plan México.

A propósito de energía el Centro de Política Energética Global de Columbia y la Fundación Rockefeller crearán un panel con 17 expertos para explorar mejores prácticas, acciones, regulaciones y políticas públicas que encaminen a la abundancia energética universal. El grupo estará dirigido por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y contará con la experiencia de una mexicana, Georgina Kessel, actual presidenta del Consejo de Administración de Scotiabank México y ex secretaria de Energía. La participación de Kessel es la clave. México tiene mucho que aportar y mucho que ganar si el debate se centra en cómo financiar proyectos, qué tecnologías escalan de verdad y qué las políticas públicas no estorben la inversión. El panel se reunirá cuatro veces entre mayo de 2026 y principios de 2027, y entregará un primer informe en 2028.

Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB) y titular de Grupo Empresarial Coperva ha sido nombrado como uno de los 40 Emprendedores en la edición 2026 de IESE40under40 de la IESE Bussines School.