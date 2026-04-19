Cristina Rivera Garza: el pequeño escándalo de no entender del todo
“Cuando todo parece claro, conviene sospechar del lenguaje.”
Y aquí conviene detenerse. Porque tal vez lo más inquietante de su obra no es su complejidad formal, ni su hibridación de géneros —novela, ensayo, testimonio, investigación—, sino su negativa a simplificar. Leerla exige algo que hoy parece casi subversivo: tiempo. Atención. Disposición a no entender de inmediato. En otras palabras, exige pensar.
Lo cual, visto el estado actual de las cosas, no es poca cosa.
Epílogo
En un mundo que ha hecho de la velocidad un valor y de la claridad una consigna, la escritura de Cristina Rivera Garza insiste en otra lógica: la de la demora, la de la incomodidad, la de la pregunta que no se deja clausurar. No escribe para fijar el mundo, sino para impedir que se vuelva evidente demasiado pronto.
Y en esa resistencia —discreta, persistente, radical— nos recuerda que pensar no comienza cuando encontramos respuestas, sino cuando aceptamos que todavía no sabemos cómo formular la pregunta.