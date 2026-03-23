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Columna invitada

Análisislunes, 23 de marzo de 2026

De la pluma de António Guterres secretario general de la ONU / Día Meteorológico Mundial

Por António Guterres

En este Día Meteorológico Mundial, recordamos que la previsión permite salvar vidas. 

Sin embargo, el Sistema Mundial de Observación se encuentra sobrecargado y presenta deficiencias importantes, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Al observar el hoy podemos proteger el mañana, en pro de las personas, el planeta, la prosperidad y las generaciones venideras.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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