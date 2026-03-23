Por António Guterres

En este Día Meteorológico Mundial, recordamos que la previsión permite salvar vidas.

Sin embargo, el Sistema Mundial de Observación se encuentra sobrecargado y presenta deficiencias importantes, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Al observar el hoy podemos proteger el mañana, en pro de las personas, el planeta, la prosperidad y las generaciones venideras.