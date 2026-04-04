De la pluma de Miguel Reyes Razo / Colosio: entre carreras y campaña electoral

“Pues porque no me lo indicó el general García Reyes, licenciado. Usted sabe que es un gusto y magnífica práctica correr con usted. Traigo mis tenis y mis “shorts”…

“Tú sabes —atajó enérgico— que me gusta que corras conmigo…

“Un gusto, licenciado”…

“¿Pasará el fin de año en Agualeguas, presidente?”

“Ni de relajo. No, qué va. Hace mucho frío en diciembre en Agualeguas. No, pasaré el fin de año en México. No tendré que pedir permiso al Congreso. No me iré al extranjero”.

Y en la medianoche del 31 de diciembre estalló la rebelión zapatista).

Así comenzó el día 23 de marzo de 1994. De Culiacán, el candidato del PRI a la Presidencia de la República viajaría a La Paz, Baja California. Y más tarde a Tijuana.

“Aprovecho este trayecto —nos dijo Ramiro Pineda— para anunciar a los compañeros reporteros que pernoctaremos en Tijuana, Baja California”.

“Uh, segurito que cenaremos en San Diego”, propuso alguno.

“Sé de un restaurante que ofrece unos pescados y mariscos de lujo, mano”, sugirió otro.

“Si da tiempo, chance que vamos de shopping”.

“A darle a la “fayuca”…

Anuncio que contentó al grupo de informadores.

“Silva Herzog pinta como sucesor de De la Madrid”, se decía entonces.

“Ponte duro, Chucho”, le pedían los muchachos. Y Chucho endurecía bíceps. Y ¡pacatelas! Los adolescentes se solazaban —quizá abusivos— en el aguantador, atlético, fornido Jesús Silva Herzog.

Aterrizamos en La Paz. Territorio entonces poco poblado recibió a Colosio con moderado entusiasmo.

“El acto principal ocurrirá en la Plaza de los Fundadores. Acto prolongado. Luego el candidato se reunirá con muchos grupos de mujeres. Después de la hora de la comida viajaremos a Tijuana”, informó Ramiro Pineda.

Subimos al autobús.

A la Plaza de los Fundadores.