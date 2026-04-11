De la pluma de Miguel Reyes Razo / Una redacción de los años 70

Mario Santoscoy convocaba-exigía a los reporteros de “El Heraldo de México”: “Antes de las diez de la mañana, a recoger su orden de trabajo y leer periódicos”.

Una tirita de papel revolución. Diminuto despacho guiaba: “Sus fuentes. Atento a reacciones en las cámaras de senadores y diputados. Busque al de la Comisión de Asuntos Educativos. Atento a emergencias. Escriba temprano”.

Santoscoy distribuía sus efectivos. La mañana probaba disciplina, interés por el trabajo, cohesión amistosa.

Y surgía —inevitable— la desilusión.

“Oye, qué buena entrevista de Torres Barrón en Excélsior”.

“Ve el reportaje de Carlos Denegri en Excélsior…”.

Santoscoy atenuaba desilusión, frustración:

Ración matinal diaria de desencanto.

“¿Viste?, perdimos la entrevista con…”.

“Ve, cuate, nos ganó Excélsior hazañas del ‘Salvajón’ de Gortari. Atleta de lujo…”.

Excélsior dominaba, a mediados de 1968, el panorama informativo del país.

“¿No sabe en qué periódico trabaja usted? Bájele a su crónica, Reyes Razo. Les echa usted muchas porras a los estudiantes…”.

“Es que así fue, don Mario…”. “Bájele, bájele. Ya le dije…”.

Saludó a su maestro, el escritor Luis Spota.

“¿Ya te dieron ‘fuentes’, maestro?”, le preguntó su impulsor.

“Ciudad Universitaria. Educación Pública, con don Agustín Yáñez…”.

“Le voy a hablar a José Rogelio Álvarez, el jefe de prensa de Yáñez. Te recomendaré con él, maestro. Ciao”.

Luis Spota se alejaba —daba la espalda— y se concentraba en su tarea. Infatigable. Tiempo bien medido para cada una de las tareas que desarrollaba en el célebre diario:

Consejo que Spota dio a Ignacio Solares cuando el joven escritor chihuahuense le llevó algunos cuentos; y lo mismo a Gustavo Sainz y a José Agustín. “¿Quieres escribir? Usa tus posaderas muchas horas, muchos días. Siempre”.

“¡Qué bueno eres, cuate! ¡Qué buenas preguntas hiciste! ¿Dónde, en qué periódico trabajas?”, preguntó al hombre de anteojos de armazón de metal, que le devolvió:

“Soy Raúl Torres Barrón… ¡¡¡De Excélsior!!!”.

Los reporteros seguían con atención cuanto se refiriera al poderoso —muy leído—Excélsior. Para muchos era ilusión ir un día a su redacción.

“Aunque Santoscoy lo rechace —rumiaban sus reporteros—, los de Excélsior son reporteros muy buenos. Ni hablar, mi cuate.

Las cosas como son”.

C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á.