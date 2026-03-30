Desaforada / El salvavidas neoliberal de la 4T: IEPS a gasolina 

Más allá de la narrativa política que descalifica el pasado, existen herramientas técnicas para las finanzas públicas que la actual administración ha sabido abrazar por pura necesidad pragmática. El IEPS a los combustibles es, quizás, el mejor ejemplo de este “salvavidas fiscal”.

Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo la reforma energética en 2014, una de las promesas fue que los mexicanos viviríamos en un esquema de competencia y de precios basados en la oferta y demanda de la gasolina.

La intención era que Pemex ya no sería un monopolio, aunque fuera el mayor importador de combustibles, y que vendrían nuevas empresas para vendernos la gasolina, y eso sí pasó. En México ya no sólo veíamos estaciones de gasolina de Pemex, sino también de Shell, Mobil, Chevron, G500 y Repsol, entre otras.

El cambio era un “triunfo” para las oficinas en Palacio Nacional, especialmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde comandaba José Antonio Meade en sustitución de Luis Videgaray, quien ayudó a delinear el famoso y ya deconstruido Pacto por México.

La intención era claramente reducir el papel de Pemex y a través de las rondas petroleras abrir el capital privado para invertir en el sector energético y que la industria dependiera más de las inversiones y no del Estados, incluyendo las arcas fiscales.

En ese periodo, los funcionarios de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas y Luis Madrazo Lajous se encargaron de dar entrevistas para explicar su estrategia y calmar a la sociedad y, por supuesto, a los de Morena que aprovecharon el momento para tacharlos de “vende patrias”.

Los funcionarios decían que no era un subsidio como en el pasado sino, simplemente un estímulo fiscal, que no es lo mismo, porque con el subsidio el gobierno siempre ponía dinero y con el estímulo se lograba recaudar ingresos.

Esto se notó desde el primer año en que se implementó el estímulo fiscal, pues en todo 2015, el gobierno obtuvo más de 220 mil millones de pesos en IEPS a combustibles, un monto significativo considerando que un año antes el saldo fue negativo en 12 mil 800 millones de pesos.

Desde entonces, independientemente de si suben abruptamente los precios del petróleo y Hacienda mueva el IEPS, siempre habrá dinero por este concepto; incluso en la pandemia y que redujo el consumo, el gobierno obtuvo casi 300 mil millones de pesos.

Quizás sea momento de admitir que, en las finanzas públicas, los salvavidas no se eligen por quién los fabricó, sino por su capacidad para evitar que el barco se hunda.