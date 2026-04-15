Día Mundial de la Salud: avanzar hacia la equidad

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1950 para celebrar el aniversario de su fundación – 1948 –, con el objetivo de concientizar sobre los principales desafíos de la salud a nivel global y promover acciones que permitan alcanzar el acceso universal a servicios de salud de calidad.

Si bien esta efeméride nos invita a reflexionar sobre los avances y desafíos que persisten para garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a la salud, este día representa una oportunidad para colocar en el centro del debate público: la necesidad de construir sistemas de salud más equitativos, accesibles y centrados en las personas.

Hoy en día hablar de salud implica necesariamente hablar de equidad y acceso universal. Aunque en las últimas décadas se han logrado avances importantes en cuanto a la reducción de la mortalidad; el control de enfermedades; y, el desarrollo tecnológico en salud; las brechas entre grupos sociales, territorios y condiciones económicas siguen siendo profundas. A nivel global, se estima que alrededor de 4.6 mil millones de personas —más de la mitad de la población mundial— no cuentan con cobertura completa de servicios de salud esenciales, lo que evidencia los desafíos pendientes para alcanzar una cobertura sanitaria universal. Asimismo, más de 2.1 mil millones de personas enfrentan dificultades económicas al pagar servicios de salud, lo que representa un gasto en su bolsillo para poder acceder a la atención médica necesaria.

El derecho a la salud es reconocido por diferentes instrumentos internacionales, lo que constituye el punto de partida para avanzar hacia sistemas de salud más equitativos y accesibles. Este principio establece que todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

En este sentido, considerar la salud como un derecho implica que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios disponibles, accesibles, asequibles y de calidad. Esto supone eliminar las barreras económicas, fortalecer la infraestructura sanitaria, asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos, y promover políticas públicas que atiendan las necesidades de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Por otra parte, la cobertura universal de los servicios de salud es uno de los objetivos fundamentales para lograr sistemas sanitarios más equitativos. Ello conlleva a que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando los necesiten, sin enfrentar obstáculos para recibir atención médica, ya sea por la distancia geográfica, los costos, la falta de infraestructura o la escasez de personal sanitario.

Otro aspecto a considerar, es la atención primaria de la salud, ya que constituye el primer nivel de contacto entre la población y los servicios sanitarios. Fortalecer la atención primaria coadyuva a que las personas reciban atención cercana a sus comunidades, facilita la detección oportuna de enfermedades prevenibles y promueve hábitos saludables. Además, contribuye que los sistemas de salud sean más eficientes y sostenibles, al reducir la necesidad de hospitalizaciones y tratamientos complejos.