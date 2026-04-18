Disco Duro / Seguridad: entre el dato y la narrativa

La caída del promedio diario entre octubre de 2024 y marzo de 2026, así como los niveles reportados para marzo de este año, permiten sostener que, bajo esa métrica, hay una tendencia descendente. Hasta ahí, el dato.

El problema comienza cuando ese dato se convierte en conclusión. Porque una cosa es documentar una disminución dentro de un indicador específico y otra muy distinta es afirmar que la violencia, en su conjunto, está cediendo de manera estructural.

El reporte, en efecto, está construido para comunicar avance. Lo hace mediante recursos conocidos por quienes hacen demoscopía: comparaciones contra puntos altos de referencia, uso predominante de promedios diarios y presentación de tendencias suavizadas. Nada de eso es, por sí mismo, incorrecto. Pero tampoco es suficiente.

Comparar contra picos eleva el tamaño de la mejora. El promedio diario, útil para homologar periodos, también diluye episodios críticos. Y el uso de cifras preliminares —presentadas junto a series cerradas— abre la puerta a lecturas anticipadas. El resultado es una narrativa consistente, pero no necesariamente completa.

Aquí no se trata de descalificar el dato. Se trata de ubicarlo en su justa dimensión.

Porque el corazón del problema está en la fuente. El reporte se apoya en registros administrativos: carpetas de investigación. Eso significa que mide lo que se denuncia, lo que se abre, lo que se clasifica. No mide, necesariamente, todo lo que ocurre.

Por eso, cualquier afirmación sólida sobre la evolución de la violencia exige algo más que una serie interna bien presentada. Exige contraste. Con defunciones registradas, con desapariciones, con encuestas de victimización. Exige, en otras palabras, salir del dato cómodo y someterlo a verificación.

El propio reporte ofrece pistas de esa complejidad. Reconoce, por ejemplo, que siete entidades concentran más de la mitad de los homicidios. Es decir, el promedio nacional puede mejorar mientras focos territoriales permanecen intactos o incluso empeoran. Esa sola información debería bastar para matizar cualquier lectura general.

Sin embargo, el énfasis está en la tendencia agregada. Y ahí es donde la narrativa se vuelve más fuerte que el método.

Conviene decirlo sin rodeos: no hay evidencia en el documento que permita afirmar una manipulación de cifras. Pero sí la hay para sostener que el diseño del reporte favorece una interpretación positiva, construida a partir de decisiones metodológicas que amplifican ciertos resultados y omiten otros.

Ese matiz es clave. Porque en el debate público suele confundirse la crítica metodológica con la negación del dato. Y no son lo mismo. Reconocer límites no es descalificar; es, precisamente, tomarse en serio la información.

Al final, la pregunta relevante no es si el promedio bajó —eso está documentado—, sino qué significa realmente esa baja. Y la respuesta, por ahora, es más acotada de lo que sugiere la narrativa oficial.

Hay indicios de mejora en algunos indicadores. Sí. ¿Es eso prueba suficiente de que la violencia en México ha disminuido de manera estructural? No.

Entre una afirmación y otra hay un trecho que sólo puede cubrirse con evidencia cruzada, análisis de largo plazo y consistencia entre fuentes. Mientras eso no ocurra, cualquier conclusión contundente será, en el mejor de los casos, prematura. Y en el peor, conveniente.