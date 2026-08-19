El 3% que los partidos destinan al liderazgo de las mujeres

Lorenia VallesAnálisismiércoles, 19 de agosto de 2026El 3% que los partidos destinan al liderazgo de las mujeresEleccionesClaudia SheinbaumParidad de GéneroLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS12 de agosto de 2026Juventudes5 de agosto de 2026Semana Mundial de la Lactancia Materna29 de julio de 2026El uso saludable de las redes sociales inicia en casa22 de julio de 2026Hacia una nueva ciudadanía digital15 de julio de 2026Despedimos el ciclo escolar 2025-20268 de julio de 2026México ya ganó1 de julio de 2026La 4T dignificó la política24 de junio de 2026Toy Story 5 y el uso de las tecnologías en niñas y niños10 de junio de 2026Una mirada de la Copa Mundial de Futbol3 de junio de 2026A dos años de que el pueblo eligiera a una mujer PresidentaMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis