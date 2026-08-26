Hiroshi TakahashiAnálisismiércoles, 26 de agosto de 2026El pianista que quiere mexicanizar AmazonLa puerta de Jeff BezosJeff BezosAmazonMéxicoLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS24 de agosto de 2026El Espectador / Presionan a Brugada por rentas de corta estancia21 de agosto de 2026El Espectador / La seguridad presidencial y los silencios en Tampico19 de agosto de 2026El Espectador / PVC, entre la protección comercial y la competitividad industrial17 de agosto de 2026El Espectador / Piden investigar cobros relacionados con la obtención de plazas en CFE14 de agosto de 2026El Espectador / La peligrosa expansión del “huachicol de cemento”12 de agosto de 2026El Espectador / Birmex en picada24 de julio de 2026El Espectador / El talón de Aquiles de Alessandra Rojo de la Vega22 de julio de 2026El Espectador / Cambios en el gabinete de la Ciudad de México 20 de julio de 2026El Espectador / Pérdidas millonarias en el Edomex 17 de julio de 2026El Espectador / Piden a Claudia Sheinbaum no ratificar a Domínguez Marrufo Más NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis