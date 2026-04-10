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Hiroshi Takahashi

Análisisviernes, 10 de abril de 2026

El Espectador / El secuestro que apareció después de la herencia


¿Es posible estar secuestrado durante nueve años y, al mismo tiempo, aparecer sonriente en fotografías familiares y pagar las cuentas de lujo de los propios hijos que, años más tarde, presentarán la denuncia? 

El caso de Rosa María Rubio Zepeda es un recordatorio de cómo el sistema de justicia penal en México puede ser instrumentalizado como una tercera instancia de cobranza cuando los tribunales civiles no otorgan la razón. 

Durante seis años, la disputa entre la viuda del empresario Carlos de Jesús Aguirre Gómez y los hijos de su primer matrimonio se desarrolló en los tribunales civiles. 

Allí se discutió la validez del testamento del empresario. Y allí también se resolvió. El 27 de marzo de 2026, los tribunales confirmaron la voluntad del empresario y ratificaron a su esposa como heredera universal.

Apenas cuatro días después de la sentencia definitiva, Rubio Zepeda fue detenida en Miami, Florida, por su estatus migratorio. 

Y esa es una frontera que la Fiscalía de la Ciudad de México, hoy encabezada por Bertha María Alcalde Luján, debería manejar con extrema cautela.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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