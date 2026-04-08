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Hiroshi Takahashi

Análisismiércoles, 8 de abril de 2026

El Espectador / Finsus, o tras las huellas de CI Banco

La información indica que estas relaciones y participaciones no habrían sido del conocimiento de diversos actores vinculados con la institución financiera. Actualmente, la investigación continúa con base en registros oficiales de distintas jurisdicciones.

PVC, UN TEMA ÁRIDO

Pero el desafío no termina ahí y es que, el sector ha sido afectado por las crecientes importaciones de productos a precios entre 30 y 50 por ciento menores al mercado mexicano, con esta medida la industria nacional simplemente no puede competir.

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