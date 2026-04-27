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Hiroshi Takahashi

Análisislunes, 27 de abril de 2026

El Espectador / ISSEMyM en la mira de la Federación 

La inquietud no es menor, pues incluso trasciende que la Auditoría Superior de la Federación ha puesto bajo revisión puntual diversos contratos vinculados a esa área.

Los números dicen que éste trae un gasto en pensiones para 2026 por 26 mil millones de pesos, cuando la liquidez disponible en caja es de solo de 86 millones, y la deuda a corto plazo es de 2 mil 700 millones de pesos. 

El costo de la opacidad

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