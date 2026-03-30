El Espectador / La Colección Gelman es de los Zambrano, de mexicanos

La discusión sobre la Colección Gelman dejó de ser solo artística. Hoy también es una discusión sobre propiedad, custodia y destino. Y en ese terreno hay un dato que cambia el sentido del caso: el acervo pertenece a la familia Zambrano, es decir, a mexicanos.

Por ahora, el acervo permanecerá en el Museo de Arte Moderno durante aproximadamente tres meses. Después iniciará una ruta internacional y, de acuerdo con lo previsto por las autoridades mexicanas, volverá al país dentro del plazo establecido en los convenios y permisos correspondientes.

Santander lo resumió hace unos días en una aclaración pública: “Es fundamental precisar que dicho acuerdo no implica, en ningún caso, ni la adquisición ni el traslado definitivo de la Colección fuera de México, cuya propiedad corresponde a la familia Zambrano, coleccionistas mexicanos”.

En otras palabras, no se trata de una venta encubierta ni de una salida definitiva del patrimonio. Se trata de un modelo en el que la colección conserva propiedad mexicana, administración especializada y vigilancia institucional.

La salida temporal de las obras, bajo autorización oficial y con supervisión del INBAL, será parte de esa prueba. La propiedad no cambia. La responsabilidad tampoco. Y en ese punto conviene insistir: la Colección Gelman es de los Zambrano. Es de mexicanos.