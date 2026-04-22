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Hiroshi Takahashi

Análisismiércoles, 22 de abril de 2026

El Espectador / Sheinbaum espera una explicación de Maru Campos y Ronald Johson

Chihuahua ya empujó la relación de seguridad con Estados Unidos a un terreno políticamente explosivo. 

Los estadounidenses formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según informó ayer el The Washington Post.

El punto más delicado aparece cuando el propio documento admite que esa cooperación puede romperse si Estados Unidos decide actuar por su cuenta dentro de México. Ahí está la línea roja del gobierno mexicano. 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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