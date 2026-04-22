El Espectador / Sheinbaum espera una explicación de Maru Campos y Ronald Johson

Dos miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos en México perdieron la vida en un accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada de este domingo en la zona serrana de Chihuahua, cerca del municipio de Guachochi, reportó El Sol de México. Los agentes norteamericanos murieron junto al coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera y su escolta.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, escribió en redes sociales el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, este domingo 19 de abril del 2026.

“Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Durante su mañanera de ayer, reiteró que no estaba enterada de operaciones de EU junto con autoridades de Chihuahua. “Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación, por parte de la Fiscalía, para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz, las autoridades del estado de Chihuahua”.

La mandataria dijo que la gobernadora, Maru Campos, no se había comunicado con ella para darle una explicación. Por lo menos hasta ayer por la mañana. Sobre el embajador Ronald Johnson dijo: “Solamente nos dimos condolencias, porque eso es lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento. Y comentamos que después, se iba a acercar tanto el secretario de Seguridad como el Gabinete, para poder platicar con él; y en su momento, ya, platicar nuevamente el embajador y su servidora”.

Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de ese país sostiene que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo ha rechazado cualquier acción militar unilateral de Washington en territorio mexicano, una combinación que retrata hasta dónde llega hoy la colaboración bilateral y dónde empieza el choque por la soberanía.

El documento recuerda que la desconfianza entre ambos gobiernos no surgió de la nada. Se profundizó tras la captura en 2020 de un exsecretario de la Defensa mexicano en Estados Unidos, un episodio que llevó a México a endurecer las reglas para la actuación extranjera dentro del país. “El Congreso de México promulgó una ley para limitar las actividades de las autoridades extranjeras de procuración de justicia en el país”.

Lejos de congelarse, la cooperación se volvió más intensa con la nueva administración mexicana. Según el reporte, el gobierno de Sheinbaum reforzó su estrategia con despliegues, entregas de objetivos criminales y mayor margen para tareas de vigilancia estadounidense.