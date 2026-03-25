El Espectador / Sigue el pleito al interior del Sindicato Nacional Alimenticio

Los distintos elementos que configuran esta situación no provienen de una sola fuente, sino de la convergencia de inconformidades de trabajadores, observaciones legales y reacomodos políticos en el sindicalismo mexicano.

Este punto es relevante porque el nuevo modelo laboral mexicano, derivado del T-MEC, ha colocado la transparencia como un requisito central para la legitimidad sindical.

Estas inconformidades se enmarcan en un contexto más amplio donde la legitimidad de las dirigencias depende cada vez más de procesos democráticos verificables y del cumplimiento de estándares internacionales en materia laboral.

Esto ocurre en un momento en el que el capítulo laboral del Tratado será nuevamente revisado en 2026, colocando a los sindicatos bajo un escrutinio más riguroso en temas como libertad sindical, negociación colectiva y transparencia.

Otro elemento con los señalamientos de que el SNAC tiene un liderazgo personalista y de continuidad familiar, lo que contrasta con el modelo de democracia sindical promovido en la reforma laboral reciente.