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Análisisviernes, 17 de abril de 2026

El índice de Desarrollo Humano en las cooperativas pesqueras y acuícolas de Mazunte, Oaxaca y Manzanillo, Colima

Por René Arturo Kachok Gavarain, Marco Antonio Almendarez Hernández, Ismael Sánchez Brito del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Cibnor

Referencias

CONAPO.2010. Índice de marginación por entidad federativa y municipio, CONAPO, México.

CONAPO.2020. Índice de marginación por entidad federativa y municipio, nota técnico-metodológica, CONAPO, México.

PNUD. 2012. El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, PNUD, México.

Palabras clave: Desarrollo Humano, Indicadores socioeconómicos, Pesca, Acuicultura.

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