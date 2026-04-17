El índice de Desarrollo Humano en las cooperativas pesqueras y acuícolas de Mazunte, Oaxaca y Manzanillo, Colima
Por René Arturo Kachok Gavarain, Marco Antonio Almendarez Hernández, Ismael Sánchez Brito del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Cibnor
Referencias
CONAPO.2010. Índice de marginación por entidad federativa y municipio, CONAPO, México.
CONAPO.2020. Índice de marginación por entidad federativa y municipio, nota técnico-metodológica, CONAPO, México.
PNUD. 2012. El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, PNUD, México.
Palabras clave: Desarrollo Humano, Indicadores socioeconómicos, Pesca, Acuicultura.