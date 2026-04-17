El índice de Desarrollo Humano en las cooperativas pesqueras y acuícolas de Mazunte, Oaxaca y Manzanillo, Colima

La Coordinación de Vinculación Innovación y Transferencia del Conocimiento a la Sociedad (COVITECS) a través de la Subcoordinación de proyectos Productivos Socialmente Responsables y Extensionismo Social (SUBPYES) del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) colabora en el proyecto “Producción de alimento de alta proteína marina, mediante la implementación de modelos artesanales acuícolas, para fortalecer la economía de comunidades costeras del Pacífico Mexicano”, financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) en el marco del Programa Nacional Estratégico (PRONACES) Soberanía Alimentaria.

Para la descripción del perfil socioeconómico de los miembros de las cooperativas se realizaron talleres en los meses de agosto y septiembre de 2023, en las localidades de Mazunte, municipio de Santa María Tonameca, en el estado de Oaxaca y en la localidad de la Laguna de Cuyutlán, municipio de Manzanillo, estado de Colima. Se aplicó un cuestionario de tipo socioeconómico para obtener indicadores socioeconómicos de los miembros de las cooperativas pesqueras y acuícolas.

Las encuestas arrojaron datos que incluyen indicadores relacionados con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 2012) y el Índice de Marginación (IM) (CONAPO, 2010 y 2020) de los miembros de las cooperativas, siendo estos indicadores la escolaridad, el ingreso y el acceso a servicios de salud.

En Mazunte, Oaxaca, en lo que respecta al grado de escolaridad, el 40% cuenta con educación media superior, le sigue educación primaria con el 30%, el nivel de secundaria con el 20% y, grado de maestría el 10%. El 90.91% de los miembros de la cooperativa pesquera en la localidad cuentan con servicio de salud. En cuanto a indicadores de vivienda y sus características, el 63% de las viviendas de la cooperativa pesquera cuenta con 2 cuartos, el 18.18% con 3 cuartos y, con 1 y 5 cuartos el 9.9%, respectivamente. El material con el que están construidas las paredes de la vivienda el 63.64% es block con emplaste y acabados y, el 36.36% de las paredes de las viviendas son de puro block. En el material de pisos el 45.45% es de piso firme (cemento), el 36.36% es de piso con acabados y, el 18.18% de las viviendas cuentan con piso de tierra. El techo de las viviendas está representado con el 45.45% para losa, y el 36.36% restante cuenta con losa con acabados. En lo que respecta al acceso a servicios básicos en las viviendas, todas las viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica, gas LP, recolección de basura, el 90.91% cuenta con servicio de agua entubada y teléfono celular, en telefonía fija ninguna de las viviendas cuenta con este servicio, en el servicio de internet solo el 27.27% cuenta con internet fijo y el 54.55% con internet móvil.

Seguimiento del taller en el Hotel La Cabaña en la localidad de Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca / Marco Antonio Almendarez Hernández

En Manzanillo, Colima, el 29% cuenta con educación media superior, otro 29% con secundaria, el 28% con educación primaria, y, el 14% con grado de maestría. El 60% de los miembros de esta cooperativa de este puerto cuenta con el servicio de salud. En relación con indicadores de vivienda y sus características, los resultados arrojaron que el 60% cuenta con 2 cuartos, el 20% con 3 cuartos y, con 4 y 5 cuartos, el 10%, respectivamente. El material con el que están construidas las paredes de la vivienda es del 80% para block con emplaste y acabados y, el 10% de las paredes de las viviendas son de puro block y el 10% de ladrillo. El material del piso de las viviendas es del 50% para piso firme (cemento), y el otro 50.50% es de piso con acabados. El techo de las viviendas está representado con el 50% para losa, el 30.30% cuenta con losa con acabados, un 10% cuenta con lámina de asbesto y otro 10% de las viviendas cuentan con techo de lámina galvanizada. En lo referente de acceso a servicios en las viviendas, en la cooperativa el 100% cuenta con servicio de energía eléctrica, gas LP, recolección de basura y agua entubada. El 20% de las viviendas tiene telefonía fija, el 80% tiene celular, el 30% tiene internet fijo y el 70% internet móvil.

Instalación para el inicio del taller en Manzanillo, Colima / Marco Antonio Almendarez Hernández

Lo anterior es importante para conocer el impacto de la actividad de la pesca y la acuicultura en el Desarrollo Humano de los miembros de las cooperativas y sus familias para que desarrollen sus capacidades, así como el acceso a bienes y servicios básicos para que realicen su vida cotidiana.