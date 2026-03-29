elsoldemexico
image

Beatriz Mojica Morga

Análisisdomingo, 29 de marzo de 2026

El Mundial de futbol y Chichihualco

Senadora de Morena por Guerrero

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (I)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / Cine que te vas de ronda

unnamed
Columna invitada

Opinión de Lilia Carrillo / ¿Y si mejor hablamos con el refri?

image
Boris Berenzon Gorn

La culpa ya no es invisible

CARTONES

LOÚLTIMO