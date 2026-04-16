El observador / El costo de una gobernadora ausente
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión
Digámoslo sin rodeos: el Banco de México enfrenta un serio problema de credibilidad en su liderazgo. Y ese déficit tiene nombre y apellido.
La respuesta, a la luz de los últimos cuatro años, es que no.
Esa disonancia es crítica que refleja una comunicación fallida. Y ahí es donde se expone el fracaso de su liderazgo.
El debate reciente se ha centrado en si el banco recortó tasas antes de tiempo o si la inflación convergerá al 3% en 2027. Pero esa discusión, aunque relevante, tiene detrás una pregunta más básica: si la Junta de Gobierno -y en particular su gobernadora- tiene la capacidad de sostener y reconstruir la credibilidad de la institución.
Las críticas se han multiplicado y la credibilidad del banco central se ha deteriorado. Desde el propio sistema financiero, experimentados analistas hablan abiertamente de pronósticos “erráticos” que han perdido credibilidad más allá del corto plazo, como lo acaba de decir el economista en jefe de Banamex, Sergio Kurczyn. No es un matiz técnico: la política monetaria opera a través de expectativas. Si el mercado no cree en el banco central, su principal instrumento pierde eficacia.
El problema -más allá del debate- no es el recorte reciente de 25 puntos base. Es la incoherencia. Banxico advierte riesgos inflacionarios al alza mientras recorta tasas; promete convergencia al 3%, mientras pospone sistemáticamente esa meta; sostiene un objetivo formal que, en la práctica, luce desplazado hacia el 4%.
Victoria Rodríguez ha optado por la ausencia. Al inicio de su mandato podría atribuirse a una “curva de aprendizaje”. Cuatro años después, ya no. Su presencia en los espacios donde se construye credibilidad -foros internacionales, encuentros con inversionistas, debates públicos, entrevistas a fondo- ha sido, en el mejor de los casos, marginal.
En reuniones clave del FMI, el Banco Mundial, el G20 o el Financial Stability Board, Banxico carece de voz visible, como ocurre ahora en Washington. En Jackson Hole, el foro más relevante para los mercados financieros globales, simplemente no aparece.
La ausencia también es interna. La comunicación en México es limitada: escasas entrevistas, formatos rígidos (generalmente pasados por el visto bueno de sus asesores), sin apertura al cuestionamiento. Informes a distancia. Incluso episodios simbólicos -como la celebración del centenario de Banxico o los 30 años de su autonomía- reflejan una conducción cerrada, no institucional, sin convocar a sus colegas, exgobernadores.
El resultado es claro: hoy tenemos un banco central que ha dejado de explicar, de debatir y, por lo tanto, de convencer. Está en las antípodas de aquel momento decisivo de julio de 2012 cuando Mario Draghi sostuvo al Banco Central Europeo con una sola frase-“haré lo que sea necesario… y créanme, será suficiente”- porque había claridad, presencia y autoridad. Aquí ocurre lo contrario: el silencio sustituye a la guía, la ambigüedad a la estrategia y la ausencia erosiona la credibilidad.
¿Importa? Más de lo que parece. En la banca central moderna, la comunicación es un instrumento de política. La tasa de referencia influye en el corto plazo; el resto de la curva depende de la capacidad del banco para explicar su reacción futura ante distintos escenarios. Sin esa guía, el mercado llena el vacío con incertidumbre y primas de riesgo más altas.
Es cierto que México no enfrenta hoy una crisis monetaria y las expectativas de largo plazo siguen relativamente ancladas. Pero precisamente por eso, la falta de liderazgo es más grave: erosiona la credibilidad en tiempos de calma, cuando debería fortalecerse. Hoy, ese vacío es evidente y muy preocupante.