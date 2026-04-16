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Samuel García

Análisisjueves, 16 de abril de 2026

El observador / El costo de una gobernadora ausente

Digámoslo sin rodeos: el Banco de México enfrenta un serio problema de credibilidad en su liderazgo. Y ese déficit tiene nombre y apellido.

La respuesta, a la luz de los últimos cuatro años, es que no.

Esa disonancia es crítica que refleja una comunicación fallida. Y ahí es donde se expone el fracaso de su liderazgo. 

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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