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Roberto Remes

Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

La desaparición de la AEP también dejó un vacío. Muchas de sus intervenciones se encuentran en franco deterioro por falta de mantenimiento; incluso Balderas, intervenida hace apenas cinco años ya está en muy malas condiciones.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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