El retorno de la Autoridad del Espacio Público











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Hace diez años, el 14 de marzo de 2016, llegué a dirigir la Autoridad del Espacio Público, después de una trayectoria en la sociedad civil que me dio cierto reconocimiento en la materia, así como de algunas experiencias previas en el sector público. A pesar de haber criticado a Miguel Ángel Mancera desde fuera del gobierno, me extendió la invitación y estuve al frente de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hasta su extinción, el 31 de diciembre de 2018.

Haber encabezado un equipo de alrededor de cien personas y haber contribuido a mejorar unos 300 mil metros cuadrados de espacio público fue una experiencia inigualable. Pero más allá de lo personal, destaco que esta ciudad vivió un avance importante en la materia, aunque hayan quedado muchísimos pendientes.

Cuando el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, creó la AEP en 2008, la Ciudad de México todavía arrastraba buena parte de la depresión posterior al terremoto de 1985. La zona central no terminaba de recuperarse, el ambulantaje dominaba amplias áreas y persistía un deterioro general de la infraestructura urbana. La Autoridad del Espacio Público surgió para atender ese vacío. Uno de sus logros más importantes fue la conformación de un eje peatonal entre el Monumento a la Revolución y el Zócalo.

Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, aunque se percibía cierta distancia entre equipos, no hubo una ruptura significativa en las políticas públicas sobre espacio público. La ciudad mejoró de manera notoria, y la recuperación de muchos espacios emblemáticos, intervenidos por la AEP o por otras dependencias, representó un avance relevante. Las obras ya no se concentraron sólo en el Centro Histórico y en el corredor Roma-Hipódromo-Condesa, sino que llegaron también a otras alcaldías, como Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztacalco.

Hoy vemos obras vinculadas con la Copa Mundial de Futbol de 2026 en Tlalpan e Insurgentes. Buena parte de ello se explica porque en la Autoridad del Espacio Público se definió un patrón de banquetas que se ha mantenido durante las administraciones de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Nuestra intervención en Insurgentes iba de Barranca del Muerto a Reforma. Ahora esa avenida contará con banquetas de calidad desde el Estadio Olímpico hasta Buenavista.

Aunque la AEP ya no exista, dejó escuela. Jesús Esteva, como secretario de Obras de la Ciudad de México, realizó varias intervenciones en avenidas del Centro, como Hidalgo, Chapultepec y Balderas, gracias a un equipo de profesionistas heredado de la AEP y liderado por Ana Laura Martínez, que permitió conservar muchos de los criterios desarrollados por la AEP.