Entre piernas y telones / “Piedras en su bolsillo”

Ahora, una nueva versión se presenta en la cartelera mexicana con su título original: “Piedras en su bolsillo”.

Juan Carlos Medellín es responsable de la traducción y adaptación, y decidió dejar nuevamente la acción en nuestro país, con lo cual la trama se siente muy cercana a nuestra realidad, a nuestros intereses, a nuestra cotidianidad.

Una comedia, 15 personajes, dos actores es la frase promocional con la que se resume esta obra que es realmente extraordinaria.

El trabajo de Juan Carlos como adaptador es atinadísimo: situaciones y personajes son enteramente creíbles, reales. Ha hecho una actualización de la trama que empatiza plenamente con la actualidad del cine en general, y de nuestro país en particular.

Redondean el montaje el talento de Emilio Zurita (escenografía e iluminación, con el respectivo respaldo de Mariana González y Sara Alcantar); Juan Pablo Villa (música original y diseño sonoro); y Al Mendoza (vestuario). ¡Bravo a cada uno de ellos!

Y todo esto para el desempeño brillantísimo de dos actores que, como dice la promoción, dan vida a 15 personajes: Juan Carlos Medellín y Alex Gesso.

A Juan Carlos lo he visto en múltiples montajes, siempre bien. Pero me atrevo a decir que éste es su mejor trabajo, y no solo porque también es suya la adaptación, sino porque cada uno de sus personajes tienen vida propia.

He de confesar que a Álex no lo ubiqué en un primer momento; y hace un trabajo tan perfecto que me he puesto a buscar información sobre él y descubro que no solo tiene una sólida trayectoria teatral, sino una extensísima carrera en el mundo del doblaje.

Como músico ha compuesto y musicalizado obras de teatro, cortometrajes y tocado en diversos recintos de la Ciudad de México.

“Piedras en su bolsillo” es una producción de La mochila, y se presenta hasta el 3 de mayo en el Foro Lucerna, los viernes a las 20:30 horas, sábados 19:00 y domingos a las 18:00 horas.