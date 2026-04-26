Entre piernas y telones / Todos al rescate de los libros

La contemplan un poco más lejanos el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Centro Universitario de Teatro.

¡Qué maravilla ver tantos lectores!

Lastimosamente esto es un espejismo, una burbuja, pues fuera de lugares y oportunidades como ésta no sucede tal cosa. He aquí varios botones de muestra.

Cuatro queridas amigas (Oliva, María Félix, Rosa María y Pilar) se vieron obligadas recientemente por situaciones extremas a deshacerse se cientos de libros y (tal y como sucede con perros y gatos) encontrarles un nuevo hogar resultó un viacrucis.

Oliva cuenta que puso en la Alameda de Santa María la Ribera un tenderete para regalar los libros “¡y ni así se los llevaba la gente!”, dice indignada.

Que ese mismo espíritu permee a todos los puntos del país, para que así como Irlanda, y otros muchos países nos convirtamos en una “nación de lectores”.

Ah, por cierto: soy uno de los afortunados que se quedó con muchos de los libros de Víctor, Felipe y Pepe… y mis alumnos, que serán beneficiados, lo agradecen.