Excancilleres de México: entre la urgencia y la estrategia

Por Héctor Cárdenas Suárez

Reunimos a cinco ex-Cancilleres de México de distintos períodos: Bernardo Sepúlveda Amor, José Ángel Gurría, Jorge G. Castañeda, Patricia Espinosa y Claudia Ruiz Massieu.

Este matiz es importante. La política exterior no se diseña en el vacío, sino bajo restricciones reales.

Sin embargo, incluso considerando estas restricciones, el debate llegó a una conclusión central: México necesita recuperar la capacidad estratégica.

En este contexto, uno de los temas más relevantes fue el de las herramientas. La política exterior no es solo discurso ni posicionamiento; es, sobre todo, capacidad de ejecución.

El fortalecimiento del Servicio Exterior, la recuperación de capacidades analíticas y la articulación de una estrategia de Estado son, en este sentido, condiciones indispensables.

México sigue siendo una potencia media. Tiene los recursos, la posición geográfica y el peso económico para ser un actor relevante. La pregunta no es si puede serlo, sino si está dispuesto a actuar como tal.

Ese es, quizás, el desafío más importante hacia adelante.

Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacional. sProfesor de Práctica en Políticas Públicas, Goldman School of Public Policy, Universidad de California Berkeley.