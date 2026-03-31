Feminicidio: encrucijada para un “Estado mexicano feminista”

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En su recta final el llamado “mes de la mujer” impactó con tres noticias relacionadas al delito de feminicidio en México. El martes 24 de marzo, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República presentó el proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
La segunda noticia tuvo lugar ese mismo día: un joven de 15 años asesinó a dos profesoras de su escuela preparatoria en Michoacán. El doble feminicidio que acaparó la opinión pública nacional tuvo su antesala en las redes sociales del feminicida.
Ahí hizo pública su intención y exhibió el arma de alto poder con la que cometería el delito. Se ha tornado en un héroe para los machismos depredadores de siempre que se fortalecen en espacios renovados adecuándose a los tiempos, contextos socioeconómicos, políticos, tecnológicos y emocionales en los que se encuentran cotidianamente muchos hombres.
Al día siguiente tuvo lugar la tercera noticia con la que cierra marzo: gobierno federal dio a conocer en su Informe mensual sobre violencia contra las mujeres que se habían cometido 94 feminicidios en el país durante el primer bimestre de 2026. Con trece casos, Sinaloa es puntero en este delito.
Le siguen Ciudad de México y Veracruz, pues cada uno presenta nueve feminicidios. En el tercer sitio nacional está Chiapas con ocho casos más. No es dato menor que este mes cierre de la manera en que lo está haciendo. El mismo dato oficial muestra que estamos peor que hace una década, pese al andamiaje legal e institucional construido a lo largo de este siglo.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emitida en febrero de 2007, fue un hito en el que se vieron cristalizados los esfuerzos del movimiento feminista que empujó desde el siglo pasado para que se legislara en el tema. En esa ley se mencionó por primera vez al delito de feminicidio y formuló a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como un mecanismo para atenderlo integralmente.
En un intento bastante desafortunado por armonizar este esfuerzo, se crearon más leyes, se tipificó el delito de feminicidio en los códigos penales locales, se crearon fiscalías (que si bien atendían temas varios) daban atención a este ilícito. Con perspectiva de derechos humanos y de género se capacitó hasta el cansancio a jueces y juezas. En éste y otros temas, los resultados fueron nimios. De ello da cuenta la misma cifra oficial.
En el esfuerzo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial prevaleció una lógica misógina y patriarcal para impartir justicia. Solo se burocratizó la atencióngubernamental al feminicidio. En el marco de la ley, el Estado mexicano perpetuó la impunidad con la que se perpetran las violencias hacia las mujeres.
En el discurso es tema prioritario, pero no se refleja en los presupuestos asignados a las fiscalías, ni a la contratación de personal especializado y numéricamente suficiente. El trato a las familias de las víctimas y a las sobrevivientes de tentativa de feminicidio es un atentado a los derechos humanos.
Las instancias dedicadas a “temas de género” y atención a víctimas, carecen de la mínima capacidad, operatividad y rango para aportar a la resolución de la emergencia que vive el país. Desde siempre y a la fecha, son apéndices prescindibles de los proyectos gubernamentales.
En un comunicado emitido por organizaciones del país se manifestó profunda preocupación por la emisión de ese proyecto de ley originado únicamente desde la perspectiva gubernamental. Su formulación no obedece a un diagnóstico previo sobre la complejidad del fenómeno en el país ni retoma la experiencia de organizaciones especializadas de la sociedad civil o de las sobrevivientes de tentativa de feminicidio.
El proyecto que, según los dichos de la Presidenta, se turnaría de inmediato al Senado de la República, nace con un grave problema de origen: pretende legislar un fenómeno que no termina de entenderse bien, que es cambiante, con gran poder de adaptación a la legislación vigente gracias a la empatía que las y los juzgadores tienen con este delito.
Al menos desde inicio de siglo, muchas mujeres en México sabemos que la prevención y sanción por feminicidio no se dan mágicamente por decreto. Esperemos que el “Estado mexicano feminista” lo comprenda y actúe en consecuencia.