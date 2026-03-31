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Estela Casados González

Análisismartes, 31 de marzo de 2026

Feminicidio: encrucijada para un “Estado mexicano feminista”

Si bien la reacción de los medios que se encontraban presentes fue tibia, por decir lo menos, la reacción de las organizaciones feministas de la sociedad civil del país no se hizo esperar.

Tal como señaló el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, este delito no se detiene con nuevas leyes. Se necesitan instituciones que funcionen.

La prevención es un punto nodal, pero construido desde una visión edadista al no considerar a infancias y juventudes desde la configuración del mundo violento que les toca vivir.

Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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